Mehrere Hundert Menschen haben nach dem Massaker im US-Bundesstaat El Paso schärfere Gesetze für Waffenbesitzer gefordert. Bei einer Demonstration vor dem Weißen Haus sowie vor dem Kapitol in Washington verlangten sie unter anderem Hintergrundüberprüfungen von Waffenkäufern. Vertreterinnen der Gruppe Moms Demand Action ("Mütter fordern Taten") sagten: "Wir brauchen ein Heilmittel auf Bundesebene."

In einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso hatte am Samstagvormittag ein 21-Jähriger mit einem Gewehr auf Besucher eines Walmart geschossen. Mindestens 20 Menschen starben, mehr als 26 wurden verletzt. Der Tatverdächtige, der aus der Nähe von Dallas stammt, ergab sich der Polizei widerstandslos.

Ob es sich bei der Tat um ein sogenanntes Hassverbrechen handelt, ist noch unklar. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hatte erwähnt, es werde möglicherweise nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen eines hate crime gegen den Schützen ermittelt. Darunter versteht man in den USA eine Tat, die sich gegen Menschen einer bestimmten Herkunft, Hautfarbe oder sexuellen Orientierung richtet. Es sei ein Online-Manifest sichergestellt worden, das auf einen rassistischen Hintergrund hinweise. Der Polizeichef von El Paso, Greg Allen, sagte, darin sei von einer "hispanischen Invasion" die Rede. Es sei allerdings noch nicht bestätigt, ob der Text tatsächlich von dem Verdächtigen stamme.

Drei der Todesopfer seien Mexikaner, bestätigte die mexikanische Regierung. Nach Angaben der Mitarbeiter des Einkaufszentrums seien viele der Kunden aus Mexiko gewesen.

Bereits der dritte Vorfall in einer Woche

In den USA kommt es immer wieder vor, dass in Einkaufszentren, an anderen öffentlichen Orten oder in Schulen Menschen durch Schüsse getötet werden. Die Schießerei in El Paso war bereits der dritte Vorfall innerhalb einer Woche: Am Dienstag waren in einem Walmart im Bundesstaat Mississippi zwei Menschen getötet und ein Polizist verletzt worden. Am Sonntag vergangener Woche hatte ein 19-Jähriger auf einem Gastro-Festival im kalifornischen Gilroy das Feuer eröffnet und drei Menschen, darunter einen sechsjährigen Jungen, getötet. An Schulen werden seit einigen Jahren Trainings für Amok-Situationen abgehalten. Auch in dem Einkaufszentrum in El Paso sei erst vor einem Monat eine derartige Übung durchgeführt worden, sagte eine Mitarbeiterin dem Nachrichtensender CNN.



Bemühungen für schärfere Waffengesetze liefen in der Vergangenheit immer ins Leere – vor allem, weil die Republikaner dagegen sind. Die mächtige Waffenlobbyorganisation NRA bekämpft vehement jeden Versuch, Waffenbesitz stärker zu regulieren. Auch US-Präsident Donald Trump hat sich schon mehrfach gegen eine Einschränkung des in der US-Verfassung verankerten Rechts auf Waffenbesitz ausgesprochen.



Im vergangenen Jahr formierte sich größerer Widerstand in der Bevölkerung, der vor allem von Schülerinnen und Schülern getragen wurde. Nach einem Amoklauf eines ehemaligen Schülers an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland in Florida bildeten sich Demonstrationen für schärfere Waffengesetze, die zum Teil mehrere Hunderttausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten.