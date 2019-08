Bei einer Schießerei in einem Supermarkt in El Paso sind mehrere Menschen getötet worden. Laut Polizei gab es zwischen 15 und 20 Opfer. Eine genaue Zahl sei aktuell nicht bekannt, sagte der texanische Vize-Gouverneur Dan Patrick dem Fernsehsender Fox News. Eigenen Angaben zufolge haben die Behörden eine tatverdächtige Person festgenommen. Hintergründe zur Tat seien bisher unbekannt. Mehreren übereinstimmenden Berichten zufolge ging die Schießerei von mehreren Schützen aus.

Die Polizei hatte auf Twitter dazu aufgerufen, sich vom dem Supermarkt Walmart fernzuhalten. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort. Inzwischen gäbe es aber keine Bedrohung mehr. Der demokratische Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur aus El Paso, Beto O’Rourke, schrieb bei Twitter: "Bleibt in Sicherheit, El Paso."

Erst am Dienstag waren zwei Menschen im Bundesstaat Mississippi in einem Walmart durch Schüsse getötet worden. Am Wochenende hatte ein 19-Jähriger während eines Festivals in der Kleinstadt Gilroy in Nordkalifornien das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Der Schütze wurde von Polizisten am Tatort erschossen.