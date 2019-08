In einem aufsehenerregenden Prozess in El Salvador ist eine junge Frau nach einer mutmaßlichen Totgeburt vom Mordvorwurf freigesprochen worden. Ein Richter urteilte abschließend, es gebe keine ausreichenden Beweise gegen die 21-jährige Evelyn Beatriz Hernández. Diese jubelte: "Gott sei Dank wurde heute Gerechtigkeit gesprochen." Ihre Unterstützerinnen, die sich in der Stadt Ciudad Delgado, einem Vorort der Hauptstadt San Salvador, versammelt hatten, skandierten: "Ja, wir haben es geschafft!"

Im Jahr 2016 war Hernández nach einer Vergewaltigung in der 32. Schwangerschaftswoche, als sie starke Schmerzen im Bauch spürte und eine Fehlgeburt erlitt. Die junge Frau sagte, sie habe von der Schwangerschaft nichts gewusst. Das Baby sei bei der Geburt bereits tot gewesen.



Die Staatsanwaltschaft glaubte ihr jedoch nicht und wertete die Fehlgeburt als Schwangerschaftsabbruch, der in dem religiösen Land strikt verboten und mit drakonischen Strafen belegt ist. Frauen, die ihr Kind verlieren, wird häufig Mord zur Last gelegt. Auch Hernández wurde festgenommen, die Staatsanwälte klagten die damals 18-Jährige wegen Mordes an und forderten 40 Jahre Haft. Im Juli 2017 wurde sie dann tatsächlich wegen Mordes zu 30 Jahren Haft verurteilt.

"Ein überwältigender Sieg für die Rechte von Frauen in El Salvador"

Das Urteil hatte jedoch nicht lange Bestand. 33 Monate, nachdem Hernández ihre Strafe angetreten hatte, hob der Oberste Gerichtshof den Schuldspruch gegen sie aus Mangel an Beweisen auf und ordnete ein neues Verfahren an – erstmals in der Geschichte des Landes. Auch in dem neuen Prozess warf die Anklagebehörde Hernández vor, ihren Fötus nicht geschützt zu haben.



Menschenrechtler begrüßten deshalb umso mehr den Freispruch für die 21-Jährige. "Das ist ein überwältigender Sieg für die Rechte von Frauen in El Salvador", sagte Erika Guevara-Rosas, für den amerikanischen Kontinent zuständige Direktorin bei Amnesty International (ai). Keine Frau dürfe zu Unrecht des Mordes beschuldigt werden, nur weil sie einen Geburtsnotfall erlitten hätte. "Die Regierung muss der diskriminierenden Praxis der Kriminalisierung von Frauen ein Ende setzen", forderte die ai-Direktorin mit Blick auf die 16 Frauen, die derzeit in dem Land noch wegen Abtreibungen oder Totgeburten im Gefängnis sitzen.