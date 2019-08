Gegen den früheren Radprofi Jan Ullrich ist ein Strafbefehl eingegangen. Es gehe um den Verdacht der Körperverletzung und der versuchten Nötigung, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit. Das Amtsgericht habe eine Geldstrafe in Höhe von 7.200 Euro (180 Tagessätze à 40 Euro) wegen Körperverletzung und versuchter Nötigung gegen Jan Ullrich verhängt. Vor etwa einem Jahr soll Ullrich eine Escort-Dame in einem Frankfurter Hotel angegriffen haben.

Ullrich soll sich mit der Frau gestritten und sie angegriffen haben – sie musste laut Polizei medizinisch versorgt werden. Zuvor habe er die 31-Jährige beleidigt und die Rückzahlung der im Voraus für ihre Dienste geleisteten 600 Euro verlangt. Als sich die 31-Jährige in eine Ecke des Zimmers flüchtete, habe der 45-Jährige ihr mit einer Hand an den Hals gegriffen und sie mit dem Rücken gegen eine Wand gestoßen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll Ullrich die Frau so gewürgt haben, dass ihr schwarz vor Augen wurde. Laut Polizei wandte sich die Frau an das Hotelpersonal, das die Polizei alarmiert habe. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft leistete Ullrich Widerstand, als die Einsatzkräfte eintrafen und ihn vorläufig festnehmen wollten. Mutmaßlich habe er unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden.

Ulrich hatte 1997 als bislang einziger deutscher Radrennfahrer die Tour de France gewonnen, 2000 wurde er in Sydney Olympiasieger. Später sah er sich mit Dopingvorwürfen konfrontiert und wurde 2006 von der Tour de France ausgeschlossen. 2007 beendete er seine Karriere.