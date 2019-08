Was für ein irritierendes Doppelgesicht dieser Jahrestag doch zeigt: Greta Thunberg und die von ihr inspirierte Fridays-for-Future-Bewegung haben in einem Jahr wahrscheinlich mehr erreicht, als die junge Schwedin erhoffen konnte, als sie am 20. August 2018 ihren "Schulstreik fürs Klima" begann. Dank ihrer Bewegung dominiert heute das über Jahre medial und politisch vernachlässigte Thema in Ländern wie Deutschland die Agenda. Alle Parteien müssen sich dazu verhalten.



Und doch haben die weltweit demonstrierenden Schüler so gut wie nichts erreicht. Auch 2019 wird der Treibhausgasausstoß wie schon 2018 wohl stärker ansteigen denn je – und die Lage hat sich politisch verschlimmert.



In den USA wickelt Donald Trump klimapolitische Errungenschaften ab und behindert die Klimawissenschaft aktiv. In Brasilien plant Präsident Jair Bolsonaro, den Amazonasregenwald großflächig zu roden. Dort könnten Rückkopplungseffekte ein Waldsterben auslösen, dessen Auswirkungen riesige Mengen an CO2 freisetzen würde. In der Europäischen Union – und anderswo – ist seit der Gelbwestenproteste gegen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron noch schwerer zu vermitteln, dass eine konsequente Klimapolitik gerade für die Mittelschicht und die ökonomisch Abgehängten ein Gewinn sein kann. Die europäischen Rechtsnationalisten, die größtenteils Wladimir Putins fossiler Energiepolitik anhängen, haben weiter Zulauf. Sollte es ihnen gelingen, Europa beim Klimaschutz auszubremsen, wären die Folgen verheerend.



Gefahr der Spaltung von innen

In dieser Situation wird Fridays for Future dringender gebraucht denn je. Die Bewegung muss weiterwachsen. Aber schon ihre gegenwärtige Größe birgt Gefahren.

Es besteht die Gefahr der Spaltung, und zwar von innen wie von außen. Von innen sind es radikale linke Gruppierungen, die den Streik, der sich bislang auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse berief, politisieren wollen. "Ihr müsst uns nicht zuhören. Aber ihr müsst der Wissenschaft zuhören. Das ist alles, was wir verlangen", sagte Greta Thunberg vor Kurzem im französischen Parlament. Luisa Neubauer, das Gesicht der Bewegung in Deutschland, argumentiert ähnlich. Doch kapitalismuskritische Gruppen innerhalb der Bewegung stellen die Systemfrage: Kann der Kapitalismus die Krise überhaupt in den Griff bekommen? Heizt die ihm innewohnende Wachstumslogik den Klimawandel nicht erst richtig an? Sie meinen, die Antwort zu kennen: Der Kapitalismus, zumindest aber das Wachstum müssen weg. Und sie fordern, als Teil von Fridays for Future gehört zu werden.



Kapitalismus und Klimaschutz

Doch ob kapitalistisches Wirtschaftswachstum und Klimaschutz tatsächlich unvereinbar sind, ist keineswegs abschließend geklärt. Forscher der Weltbank, der OECD und des Internationalen Währungsfonds kamen allesamt zum gleichen Ergebnis: Der Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energiequellen ließe dank rasanter technologischer Entwicklungen Wirtschaft und Wohlstand weiterwachsen – selbst in Ländern wie Polen, die jetzt noch stark am Abbau und Export fossiler Brennstoffe verdienen. Wenn die Fridays-for-Future-Bewegung weiterwachsen will, täte sie gut daran, diese für viele Menschen vielversprechende Perspektive nicht aus dem Blick zu verlieren.



Selbstverständlich würden in einer kohlendioxidneutralen Wachstumswelt eine ganze Menge ökologischer Probleme fortbestehen. Und genau darin liegt die Gefahr einer weiteren Spaltung. Fridays for Future könnte sich zu einer Bewegung wandeln, die über den reinen Klimaschutz hinaus total-ökologische Ziele verfolgt, die beispielsweise gegen Avocados oder Quinoa in deutschen Supermärkten ist (wegen derer schlechten Wasserbilanz), gegen Gentechnik sowieso, die lieber Fahrräder auf den Straßen sähe als Elektrofahrzeuge, und die auch keine Handys mag, wegen der Umweltverschmutzung und der Ressourcenübernutzung beim Abbau seltener Erden.

Klarer Fokus auf das Klima

Um Missverständnisse zu vermeiden: Diese Anliegen sind allesamt wichtig. Aber es ist auch wichtig, Ökologie und Klimaschutz klar voneinander zu trennen, um sich nicht zu verzetteln. Der Kampf gegen die Erderwärmung stellt zwar ein gewaltiges, aber doch klar eingrenzbares Problem dar – und wenn man ihn nicht vom allgemeinen Umweltschutz trennt, so scheint die Aufgabe, den Klimawandel zu stoppen, schnell zu groß und aussichtslos.



Außerdem wäre es wichtig, klare Prioritäten zu setzen. Wenn für jungen Menschen laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos Plastikmüll in den Meeren ein größeres Problem darstellt als die Erderwärmung, dann deutet sich eine Schieflage an.



Vor allem aber würde eine klare Trennung zwischen allgemeiner Ökologie und Klimaschutz der Fridays-for-Future-Bewegung helfen, möglichst viele Menschen zu mobilisieren, schon aus arithmetischen Gründen: Alle Umweltschützer sind naturgemäß auch Klimaschützer. Aber umgekehrt müssen nicht alle Klimaschützer zwingend auch Ökos sein.