Die Bundesanwaltschaft hat die Ehefrau eines mutmaßlichen Kämpfers der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Bayern verhaften lassen. Dies teilte die Anklagebehörde mit. Demnach wurde Sibel H. aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters am Bundesgerichtshof durch Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) festgenommen und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Die Ermittler werfen der Frau Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor. Sie soll einen mutmaßlichen IS-Kämpfer nach islamischem Ritus geheiratet haben und im Frühjahr 2016 gemeinsam mit ihm nach Syrien und später in den Irak gereist sein, um dort im Herrschaftsgebiet des IS zu leben.

Den Ermittlungen zufolge bezog das Paar im Irak nacheinander drei Wohnhäuser, die ihnen jeweils vom IS überlassen worden waren. Die rechtmäßigen Bewohner waren zuvor vor den Extremisten geflohen. Laut der Bundesanwaltschaft kümmerte sich die Beschuldigte überwiegend um den Haushalt, ihr Ehemann stand dem IS uneingeschränkt zur Verfügung. Auch sie selbst hatte demnach Zugriff auf verschiedene Sturmgewehre.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft laufen die Ermittlungen gegen Sibel H. bereits seit mehreren Jahren. Im Oktober 2017 lehnte der Ermittlungsrichter den Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen die Frau allerdings zunächst ab. Bei weiteren Ermittlungen habe sich der Tatverdacht dann aber verdichtet, hieß es.