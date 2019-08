Ägypten hat die Geisterfahrt eines Unbekannten durch Kairo mit mindestens 20 Toten als Terrorakt eingestuft. In dem Auto sei Sprengstoff entdeckt worden, teilte das Innenministerium nach einer Untersuchung des Fahrzeugs mit. Präsident Abdel Fattah al-Sisi sprach auf Twitter und Facebook von einem "Terrorakt".



Ein Geisterfahrer war in der Nacht zum Montag auf einer Schnellstraße in Kairos Innenstadt mit drei Autos zusammengestoßen und hatte dabei eine Explosion mit mindestens 20 Toten und 47 Verletzten verursacht. Der Falschfahrer war auf der Straße Corniche unterwegs, die am Nil entlang durch das Stadtzentrum Kairos führt. Der Unfall ereignete sich vor dem Nationalen Krebsinstitut Ägyptens.



Laut Augenzeugen gingen in der Klinik durch die Wucht der Explosion mehrere Fensterscheiben zu Bruch. Dort sind Krebspatienten aus dem ganzen Land zur Behandlung. Fotos zeigten mehrere Autos in Flammen. Die ägyptische Staatsanwaltschaft schickte ein Team aus Ermittlern, um die Ursache der Explosion zu untersuchen.

In der Gegend befinden sich mehrere Regierungsgebäude, darunter das Justizministerium und das Büro des Premierministers sowie ausländische Botschaften. Autos fahren auf der Corniche oft mit erhöhter Geschwindigkeit und wechseln häufig die Spur.