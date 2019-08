Die Deutschen sehen einer Umfrage zufolge den Klimawandel als derzeit drängendstes Problem. Vor allem für jüngere Menschen ist der Klimaschutz die wichtigste Herausforderung, wie eine Erhebung des Instituts Forsa für das "RTL/n-tv-Trendbarometer" ergeben hat. Das Thema Flüchtlinge ist im Osten des Landes wichtiger als im Westen.

In der Umfrage nannten 37 Prozent den Umwelt- und Klimaschutz an erster Stelle. Auf dem zweiten Platz folgten Zuwanderung und Integration von Flüchtlingen mit 29 Prozent. 25 Prozent nannten "Unmut über Politiker und Parteien" als größtes Problem.

Für 13 Prozent stehen demnach Armut und soziale Ungleichheit an erster Stelle. Bildung und Versorgung im Alter nannten jeweils elf Prozent. Zehn Prozent sehen in zunehmendem Rechtsextremismus das größte Problem, vier Prozent nannten Innere Sicherheit und Gewalt im Alltag.

Klimawandel laut Jugend größtes Problem

In der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen nannten 42 Prozent den Klimaschutz als wichtigstes Thema. Für junge Menschen sind der Umfrage zufolge auch Bildung, Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit größere Probleme als für die Gesamtheit der Befragten. Die über 60-Jährigen dagegen bewerten öfter als die Jüngeren die Zahl der Flüchtlinge, die Lage am Wohnungsmarkt sowie die Altersversorgung als große Probleme.

Für die Menschen in Ostdeutschland steht dagegen das Thema Flüchtlinge mit 36 Prozent an erster Stelle der Problemskala. Umwelt und Klima folgen hier mit 28 Prozent an zweiter Stelle. Auch für Anhänger der AfD ist der Bereich Zuwanderung das größte Problem – hier sogar mit einem Anteil von 63 Prozent. Dagegen sieht nur ein Prozent der AfD-Anhänger in rechtsextremer Gewalt ein wichtiges Problem.

"In Ostdeutschland gibt es deutlich weniger Flüchtlinge als im Westen", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner. Die negative Einschätzung der Zuwanderung könne insofern kaum auf eigenen Erfahrungen beruhen, sondern auf Vorurteilen: "Dass so viele AfD-Anhänger, die ebenfalls weitgehend keine persönlichen negativen Erfahrungen mit Ausländern haben, im Flüchtlingsthema das größte Problem Deutschlands sehen, deutet auf eine generelle Fremdenfeindlichkeit dieser Gruppe hin."

Das Institut Forsa hat zur Einschätzung der größten Probleme Deutschlands im Juli und August 5.393 Wahlberechtigte befragt.