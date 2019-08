Alexander Falk, einer der Erben des Stadtplan-Verlags Falk, muss sich wegen Anstiftung zum Mord vor dem Landgericht Frankfurt am Main verantworten. Zum Prozessauftakt sagte der 50-Jährige: Er sei froh, dass das Verfahren nun beginne und er seine Unschuld beweisen könne. Er vermisse seine Familie. Falk befindet sich seit knapp einem Jahr in Untersuchungshaft – unschuldig, wie der Angeklagte selbst angab.



Mehr zum Thema : Der Erbe © Illustration: Karlotta Freier für DIE ZEIT Alexander Falk : Falks Plan

Die Staatsanwaltschaft wirft Falk vor, im Jahr 2009 einen Mord in Auftrag gegeben zu haben: In einem Hamburger Restaurant soll Falk einen Mittelsmann mit der Tötung eines Frankfurter Rechtsanwalts beauftragt haben. Dazu soll er einen Umschlag mit Bargeld übergeben haben. Im Februar 2010 war jener Rechtsanwalt von unbekannten Tätern ins Bein geschossen worden. Das Opfer wurde schwer verletzt.

Als mögliches Motiv für den Mordauftrag führt die Anklage einen Zivilrechtsstreit an, der am Landgericht Hamburg betreut worden ist. Der angeschossene Anwalt soll eine Schadenersatzklage gegen den Unternehmer Falk vorbereitet haben. Die Klage habe Forderungen in Millionenhöhe und eine Pfändung in Höhe von 30 Millionen Euro aus Falks Vermögen beinhaltet.

Das Frankfurter Gericht will im Lauf des Verfahrens mehr als 20 Zeugen und mehrere Sachverständige vernehmen. Bisher sind Termine bis in den Dezember hinein festgelegt.

Alexander Falk hatte nach dem Verkauf des gleichnamigen Stadtplan-Verlags in Internetunternehmen investiert. Zeitweise galt er als einer der 100 reichsten Deutschen. Im Jahr 2000 verkaufte Falk eines seiner Unternehmen an die britische Firma Energis – die wenig später Zahlungsunfähigkeit anmeldete. Falk wurde Bilanzfälschung vorgeworfen, 2008 wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt.