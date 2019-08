Die Schweiz schließt wegen geringer Asylbewerberzahlen zumindest vorübergehend ein Zentrum für renitente Migranten. Die Einrichtung in Les Verrières werde für den Zeitraum vom 1. September bis 31. Dezember 2019 nicht belegt, teilte das Staatssekretariat für Migration mit.



Die geringe Nutzung habe zu hohen Betriebskosten geführt. In dem Zentrum wurden Asylsuchende untergebracht, die durch ihr Verhalten die öffentliche Ordnung oder den Betrieb in einem der Bundesasylzentren störten. Vorgesehen war, in Les Verrières die Belegung schrittweise auf 60 Personen zu erhöhen. Seit der Eröffnung im Dezember 2018 und bis Ende Juli wurden aber nur 33 Personen in das Zentrum geschickt.



In der Schweiz ist seit März ein neues Asylgesetz in Kraft, das die Asylverfahren beschleunigen soll. Das Gesetz wurde mit dem Motto "Zackig, aber fair" beworben. Eine der Vorteile soll sein, dass Flüchtlinge nicht mehr monatelang warten müssen, bis sie wissen, ob sie in der Schweiz bleiben dürfen oder nicht. Zuvor hatte der Prozess durchschnittlich neun Monate gedauert.