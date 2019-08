Nach dem Kentern eines Flüchtlingsboots im Mittelmeer hat die libysche Küstenwache mindestens fünf Menschen tot geborgen. 65 Menschen wurden nach dem Unglück am Dienstag gerettet, wie der Sprecher der Küstenwache Ajub Gassim der Nachrichtenagentur AP sagte. Die Suche nach weiteren Vermissten vor der Küste der Stadt Choms dauere an. Unter den ertrunkenen Menschen seien auch Kinder, berichteten die Vereinten Nationen.

Die unabhängige Gruppe Alarm Phone meldete, bis zu 100 Menschen seien an Bord des untergegangenen Boots gewesen. Die Gruppe setzt sich für Migranten ein, die Europa über das Mittelmeer zu erreichen versuchen.



100 Schiffbrüchige warten auf sicheren Hafen

Am Montag hatte die Nichtregierungsorganisation Mission Lifeline etwa 100 Migranten vor der libyschen Küste gerettet. Sie befanden sich laut NGO 31 Meilen vor der Küste auf einem defekten Schlauchboot. Mission Lifeline fordert eine schnelle Lösung für die rund 100 Menschen an Bord der Eleonore. Das Schiff sei nur 20 Meter lang und nicht für so viele Menschen ausgelegt, daher müssten diese schnellstmöglich in einen sicheren Hafen. Kapitän Claus-Peter Reisch bat die Bundesregierung in Berlin um Vermittlung eines sicheren Hafens. "Die Politiker mögen schnell handeln, sonst müssen wir handeln", sagte Sprecher Axel Steier der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Wenn es einen Notstand an Bord gebe, werde das Schiff den nächsten sicheren Hafen in Italien oder Malta anfahren, auch wenn sich beide Länder nicht für zuständig hielten, so Steier. Bei einer Notsituation habe auch Italiens Innenminister Matteo Salvini "nichts zu melden". Salvini hatte am Vormittag ein Verbot der Einfahrt, Durchfahrt und des Haltens für die Eleonore in italienischen Gewässern unterzeichnet, wie italienische Medien unter Berufung auf das Ministerium berichten.

Die Lage an Bord beschrieb Steier aktuell als ruhig. Die Geretteten seien unterernährt und dehydriert; unter ihnen auch 30 Minderjährige, davon 15 unbegleitete Kinder. Unterdessen berichtete die Crew des Rettungsschiffs Mare Jonio der Organisation Mediterranea über Störsignale, die die Suche nach Schiffbrüchigen erschwerten. Auch Mission Lifeline gab über ihren Sprecher an, GPS-Störungen festgestellt zu haben.