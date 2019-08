Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird nun auch gegen einen Bekannten des Hauptverdächtigen ermittelt. Die Befürchtung: Er könnte ebenfalls eine Gewalttat geplant haben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat gegen einen Mann aus dem Umfeld von Stephan E. ein Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat eingeleitet. Ihm werde vorgeworfen, Waffen und Munition von Stephan E. gekauft zu haben, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main ZEIT ONLINE mit. Die Waffen und die Munition seien bei einer Wohnungsdurchsuchung sichergestellt worden. Zu Art und Zahl der gefundenen Waffen wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern. Auch zu eventuellen Tatplänen teilte sie nichts mit.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat begründete die Sprecherin mit der Bekanntschaft des Waffenbesitzers mit dem Hauptverdächtigen Stephan E. und seiner möglicherweise ebenfalls rechtsextremen Einstellung. Die Sprecherin teilte aber mit, bislang hätten sich "keine Anhaltspunkte für konkrete Anschlagsziele ergeben". Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang.

Bei dem mutmaßlichen Waffenkäufer handelt es sich nach Informationen von ZEIT ONLINE um einen ehemaligen Arbeitskollegen von Stephan E. aus dem nordhessischen Fuldabrück-Bergshausen bei Kassel. Die Ermittler hatten Ende Juni seine Wohnung und die eines weiteren Kollegen von Stephan E. durchsucht, nachdem E. in seinem inzwischen widerrufenen Geständnis über den Weiterverkauf von Waffen an die beiden Bekannten berichtet hatte.



Keiner der beiden war Polizei zuvor aufgefallen

Alle drei hatten zeitweise bei derselben Firma gearbeitet. Auf dem Betriebsgelände hatte E. mehrere scharfe Waffen vergraben. Das Versteck verriet er den Ermittlern selbst. Dort soll auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Revolver Kaliber .38, gefunden worden sein.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) teilte am Donnerstag während einer Sitzung des Innenausschusses im hessischen Landtag mit, keiner der beiden mutmaßlichen Waffenkäufer sei der Polizei zuvor aufgefallen.

Gegen beide mutmaßlichen Waffenkäufer wird derzeit weiter wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel ZEIT ONLINE. Nur das Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat gegen einen von ihnen übernahm inzwischen die Staatsanwaltschaft in Frankfurt, die hessenweit für Staatsschutzverfahren zuständig ist.

Der CDU-Politiker Walter Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Er starb wenig später im Krankenhaus. Stephan E. wird vorgeworfen, ihn aus einem rechtsextremen Motiv heraus erschossen zu haben.