Nach einer Unterbrechung von mehr als drei Wochen gehen die Aufräum- und Sicherungsarbeiten an der Kathedrale Notre-Dame de Paris weiter. Nach Angaben des französischen Kulturministeriums sind bis zu 50 Experten im Einsatz.



Um eine Bleivergiftung zu verhindern, müssen die Steinmetze, Bauarbeiter und Wissenschaftlerinnen unter strengen Auflagen arbeiten – unter anderem tragen die Beteiligten Ganzkörperkleidung , die nach jedem Einsatz weggeworfen werden. Mithilfe einer Dekontaminationszone und Duschmöglichkeiten soll zudem vermieden werden, dass gesundheitsschädliche Materialien nach draußen getragen werden.

Am 15. April dieses Jahres war ein großer Teil der berühmten Kathedrale durch ein Feuer zerstört worden. In dem Brand waren mehrere hundert Tonnen Blei aus der Dachkonstruktion und der Turmabdeckung der Kirche geschmolzen und wurden zum Teil als giftiger Bleistaub in die Luft geschleudert. Die Bleibelastung verzögert den Wiederaufbau des mittelalterlichen Baus.



Umweltschutzorganisationen, aber auch Anwohner warfen den Behörden vor, die Gefahr einer Bleikontaminierung zu marginalisieren. Eine Bleivergiftung kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Blei schädigt das zentrale Nervensystem und kann etwa zu Fehl- und Frühgeburten oder auch zu Nierenschäden führen. Am 25. Juli wurde ein Restaurierungsstopp verhängt, bis entsprechende Maßnahmen getroffen worden seien, um die Beteiligten besser vor potenziellen Bleivergiftungen zu schützen. Die unterschiedlichen Empfehlungen der Aufsichtsbehörde seien nun umgesetzt worden, teilte die zuständige Präfektur mit.



Aktuell sind die Arbeiter noch damit beschäftigt, Trümmer und besonders gesundheitsgefährdenden Schutt zu beseitigen und die Gebäudestruktur zu sichern. Ein Mitarbeiter des Denkmalschutzunternehmens Pierrenoel sagte: "Notre-Dame ist noch nicht gesichert. Wir haben die Strebepfeilerkonstruktion noch nicht stabilisiert."

Auch in der Umgebung von Notre-Dame versuchen Reinigungsteams, verbleibende Bleireste zu entfernen. Die Pariser Gesundheitsbehörde hatte im Juli mitgeteilt, dass außerhalb der Kathedrale keine erhöhten Bleiwerte vorliegen. Die Gefahr beschränke sich auf Notre-Dame und den Vorhof des Bauwerks. Wenn die Renovierungsarbeiten wie geplant verlaufen, könnte die Kathedrale 2024 ihre Tore wieder öffnen.