Die auf dem Rettungsschiff Open Arms festgesessenen Migranten sind auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa an Land gegangen. Bilder im italienischen Fernsehen zeigten, wie die ersten von ihnen die Open Arms verließen. Zuvor hatte die italienische Justiz angeordnet, dass die zuletzt mehr als 80 Personen an Bord des Rettungsschiffs an Land gebracht werden müssten.

Nach 19 Tagen "in Gefangenschaft auf dem Deck eines Schiffes" dürften nun alle 83 Migranten an Bord an Land, schrieb die Hilfsorganisation Proactiva Open Arms auf Twitter und zeigte in einem Video jubelnde Menschen.



Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte sich geweigert, die Menschen an Land gehen zu lassen, obwohl sich sechs EU-Staaten zu ihrer Aufnahme bereit erklärt hatten. Zuletzt lag die Open Arms sechs Tage vor Lampedusa vor Anker. Am Dienstag ordnete der sizilianische Staatsanwalt Luigi Patronaggio dann nach einer Inspektion des Schiffes durch Ermittler und zwei Ärzte an, die Menschen an Land zu bringen.

Er ordnete außerdem eine Beschlagnahmung der Open Arms an. Diese erfolge im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und des Amtsmissbrauchs, teilte Patronaggio mit. Die sizilianische Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen eingeleitet, um die Befehlskette dafür zu klären, wer die Open Arms daran hinderte, in Lampedusa anzulegen.