Es gibt im Zusammenhang mit der deutschen Einheit wohl kaum eine Frage, die so stark polarisiert, wie jene, ob die Wiedervereinigung im Kern ein kolonialer Akt gewesen sei. Das war eigentlich in allen drei Nachwendejahrzehnten so, obwohl sie kaum je einmal prominent in der Öffentlichkeit gestellt oder verhandelt wurde. Eher wurde diese Frage unter der Hand gehandelt. Eine Art diskursiver Bückware, wenn man so will, die man sich unter Ostdeutschen mitunter zuraunte. Einmal sah ich, wie Christoph Schlingensief in einer Talkshow aus den frühen Neunziger sinngemäß rief: Aber die Wiedervereinigung ist doch Kolonialismus gewesen! Das war dann üblicherweise provokativ gemeint, polemisch. Niemand ging weiter darauf ein.



Gigantisch und martialisch

Dennoch ist das Wort bis heute nicht verschwunden. Kolonialismus. Es hat offenbar irgendwo überwintert und seinen Reiz und seine Sprengkraft nie ganz eingebüßt. Es hört sich wirklich gigantisch und natürlich martialisch an, obwohl es für mich selbst stets eine gewisse Faszination ausgeübt hat. Wahrscheinlich, weil Kolonialismus gerade im Zusammenhang mit einem demokratisch legitimierten Prozess wie der Wiedervereinigung ein eigentlich undenkbarer Begriff ist. Aber ist das Undenkbare nicht immer das Spannendste?

Jana Hensel ist Schriftstellerin und Autorin von ZEIT ONLINE © Michael Heck

Man konnte dem Wort Kolonialismus in jüngster Zeit wieder öfter begegnen. Noch im Frühjahr fand in Dresden eine Konferenz mit dem Titel "Kolonie Ost? Aspekte von 'Kolonialisierung' in Ostdeutschland seit 1990" statt. Mit Fragezeichen. In Anführungsstrichen. Viele Zeitungen haben sicherlich nur wegen des sicher provokativ gemeinten Titels darüber berichtet. Die teilnehmenden Expertinnen und Experten jedoch, berichteten mir hinterher Augenzeugen, distanzierten sich auf den Podien ziemlich schnell und routiniert von dieser Fragestellung. Ja, man scheut dieses Wort, fasst es nur wie mit Samthandschuhen an, setzt es in Anführungszeichen. Zu einer wirklichen Klärung schien diese Konferenz also auch nicht beigetragen zu haben.

Jetzt aber, da die Gesellschaft über die ostdeutsche Nachwenderealität noch einmal neu diskutiert, da die Medien so kontinuierlich, vielstimmig und sachkundig wie nie zuvor über den Osten berichten, da Linkspartei und AfD einen Untersuchungsausschuss zur Treuhand initiieren wollen und die Migrationsforschung sich den Ostdeutschen zuwendet, ist vielleicht der richtige Zeitpunkt gekommen, sich dieser Frage noch einmal ernsthafter zuzuwenden. Der 30. Jahrestag des Mauerfalls ist auch ein Anlass, die Perspektive zu wechseln, bisher Unerzähltes mit neuem Wissen und anderen Methoden in den Blick zu nehmen.



"Eine Trivialisierung des wirklichen Kolonialismus"

Wie also verhält es sich mit dem Kolonialismus und der deutschen Einheit? Zuerst einmal muss man sagen, dass der Kolonialismus tatsächlich ein historischer Begriff ist, der die Zeit vom Ende des 15. Jahrhunderts bis zum frühen 20. Jahrhundert umfasst und die meist staatlich geförderte Inbesitznahme fremder Territorien und die Unterwerfung, Vertreibung und Ermordung der ansässigen Bevölkerung beschreibt. All das trifft auf den Wiedervereinigungsprozess zum Glück mitnichten zu. Das sagt auch der Leipziger Kulturwissenschaftler Michael Hofmann: "Die Konstellation zur Wiedervereinigung ist nicht geeignet, sie mit dem historischen Kolonialismus zu vergleichen. Das würde eine Trivialisierung des wirklichen Kolonialismus bedeuten." Hofmann war zehn Jahre lang Geschäftsführer des Sonderforschungsbereiches Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch an den Universitäten Jena und Halle/Saale.

Ich halte den Begriff dennoch für zu interessant, zu wichtig, um ihn gänzlich zu verwerfen. Das Handwerkszeug jener Wissenschaft, die die Auswirkungen des Kolonialismus beschreibt, – sie nennt sich ein wenig sperrig postcolonial studies, auf deutsch: postkoloniale Theorie –, lässt sich in Teilen sehr wohl benutzen, um den Vereinigungsprozess, die Nachwenderealität und auch das Verhältnis der West- zu den Ostdeutschen zu beschreiben.