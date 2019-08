Nach den tödlichen Gewalttaten am Frankfurter Hauptbahnhof und in Voerde sollen auf stark genutzten Bahnhöfen künftig mehr Bundespolizisten unterwegs sein. Ziel sei es, den Schutz vor Gewaltstraftaten "mit einer verstärkten und sichtbaren Präsenz der Bundespolizei weiter zu erhöhen", teilte die Behörde in Potsdam mit. Darüber hinaus solle das "subjektive Sicherheitsgefühl" an den Bahnhöfen gestärkt werden.

Bundespolizeichef Dieter Romann sagte, er habe die Erhöhung der Präsenz an Schwerpunktbahnhöfen wie etwa in Frankfurt am Main "unter Zurückstellung anderer bundespolizeilicher Aufgaben" angeordnet. Zahlen zu den Einsatzkräften nannte er nicht. Alle Maßnahmen seien eng mit der Deutschen Bahn abgestimmt.

Am Montag hatte ein 40-Jähriger eine Mutter und ihren achtjährigen Sohn im Hauptbahnhof von Frankfurt am Main vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Während die Mutter sich retten konnte, wurde der Junge von dem ICE überrollt und getötet. In der Woche zuvor hatte ein 28-Jähriger im niederrheinischen Voerde eine 34-Jährige vor einen einfahrenden Zug gestoßen und getötet.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte daraufhin eine größere Polizeipräsenz und mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen verlangt. Die Grünen halten die Ankündigung für unrealistisch. "Die Personalsituation bei der Bundespolizei ist trotz höherer Einstellungszahlen sehr angespannt", sagte die innenpolitische Sprecherin Irene Mihalic den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Daher muss man sich schon fragen, wo das zusätzliche Personal für mehr Präsenz an den Bahnhöfen eigentlich herkommen soll."