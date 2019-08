Die spanische Regierung hat der Open Arms offenbar einen sicheren Hafen auf den Balearen angeboten. Vizeregierungschefin Carmen Calvo hat die Regionalbehörden der Balearen gebeten, einen der beiden Häfen zu öffnen, berichteten spanische Zeitungen unter Berufung auf Regierungskreise in Madrid. Regionalpräsidentin Francina Armengol habe dem zugestimmt, meldet das Diario de Mallorca. Mallorca und Menorca seien die nächstliegenden spanischen Anlaufstellen.

Am Sonntag hatte die spanische NGO Proactiva das Angebot abgelehnt, den andalusischen Hafen Algeciras anzusteuern, der etwa 1.800 Kilometern entfernt ist. Die Lage an Bord sei zu prekär, um weitere fünf Tage auf See zu verbringen, hieß es zur Begründung. Die Balearischen Inseln liegen etwas näher an der derzeitigen Position des Schiffs.

Das Rettungsschiff befindet sich seit vergangenem Donnerstag in unmittelbarer Nähe der italienischen Insel Lampedusa, darf die Menschen aber auf Weisung von Innenministers Matteo Salvini nicht an Land bringen. An Bord befinden sich noch 107 Migranten.



EU-Länder zur Aufnahme bereit

Die Lage auf der Open Arms war am Sonntag nach zweieinhalb Wochen auf See kurzzeitig eskaliert. Migranten sprangen ins Meer – offenbar um nach Lampedusa zu schwimmen. Helfer brachten sie zurück an Bord. Verlassen durften das Schiff bislang nur 27 Minderjährige.

Auf das Angebot, zu den balearischen Inseln zu fahren, reagierte der Kapitän des Rettungsschiffes kritisch. Die Lage an Bord sei verzweifelt, man müsse die Menschen im nächstgelegenen Hafen an Land lassen, und das sei das 800 Meter entfernte Lampedusa. Allenfalls müssten sie dort zunächst versorgt und dann auf ein geeignetes Schiff gebracht werden, um damit Menorca anzusteuern, sagte Marc Reig.

Italiens Transportminister Danilo Toninelli von der Fünf-Sterne-Bewegung hat der Open Arms laut der italienische Zeitung La Repubblica in Aussicht gestellt, dass ein italienisches Schiff sie zu den Balearen begleite und nötige Unterstützung biete.



Am Donnerstag hatte Italiens Regierungschef Giuseppe Conte mitgeteilt, sechs EU-Länder seien bereit, die Menschen von der Open Arms aufzunehmen. Französischen Medien zufolge würde Paris 40 Menschen aufnehmen. Über den Umgang mit der Open Arms ist es nicht nur in der italienischen Regierung zu einem Zerwürfnis gekommen. Wie El País weiter berichtet, kritisierte auch das spanische Außenministerium Matteo Salvini. Die Regierung in Madrid drohe der in Rom mit Konsequenzen bis hin zum Menschengerichtshof in Den Haag.