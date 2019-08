In syrischen Flüchtlingslagern halten sich nach Erkenntnissen der Bundesregierung derzeit deutlich mehr Angehörige von deutschen Islamisten auf als bislang bekannt. Derzeit lebten 68 Frauen mit mehr als 120 Kindern dort, teilte das Bundesinnenministerium mit.



Bislang hat Deutschland keine Angehörigen ehemaliger Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" aus Syrien nach Deutschland zurückgeholt. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die Bundesregierung prüfe in Abstimmung mit ihren Partnern mögliche Optionen, "um deutschen Staatsangehörigen, insbesondere Kindern", in humanitären Fällen Unterstützung für eine Rückkehr nach Deutschland zu leisten. Voraussetzung dafür sei aber "immer eine Prüfung des jeweiligen Einzelfalls".

Das Berliner Verwaltungsgericht hatte im Juli entschieden, dass die Bundesregierung Angehörige von IS-Kämpfern zurückholen müsse. Das Außenministerium hat Rechtsmittel eingelegt. Es war das erste Mal, dass ein deutsches Gericht eine solche Entscheidung traf.



Die Frauen und ihre Kinder sind in den von kurdischen Gruppen kontrollierten Gebieten Syriens unter anderem in dem Flüchtlingslager Al-Hol untergebracht. Viele von ihnen sind Witwen. Mehr als 40 deutsche IS-Kämpfer sollen in Syrien inhaftiert sein. Ein deutscher IS-Unterstützer in syrischer Haft hatte im Juni die Bundesrepublik auf Rückholung verklagt.



Im Februar hatte US-Präsident Donald Trump europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien dazu aufgerufen, insgesamt mehr als 800 in Syrien gefangene IS-Kämpfer zurückzunehmen und vor Gericht zu stellen. Falls die Verbündeten nicht reagierten, seien die USA gezwungen, die Kämpfer auf freien Fuß zu setzen, twitterte er. Die Bundesregierung beschloss später, deutschen Kämpfern von Terrormilizen wie dem IS, die die doppelte Staatsbürgerschaft haben, den Pass zu entziehen – für zukünftige Fälle.