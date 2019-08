Die Reise über den Atlantik ist vorbei: Greta Thunberg hat New York City erreicht. Das teilte die Klimaaktivistin auf Twitter mit:



We have anchored off Coney Island - clearing customs and immigration. We will come ashore at North Cove Marina earliest 14:45 tide allowing. pic.twitter.com/t6yy5z2asp — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 28. August 2019

"Wir haben vor Coney Island geankert, um Zoll- und Einreiseformalitäten zu klären. Wir werden, abhängig von den Gezeiten, frühestens um 14.45 Uhr an der North Cove Marina anlegen."

Coney Island ist der südlichste Zipfel von Brooklyn, einem der fünf Stadtbezirke von New York City. Die North Cove Marina ist eine Hafenanlage im südlichen Manhattan, in der Nähe des World Trade Centers. Nach deutscher Zeit werden Thunberg und die Besatzung des Schiffes gegen 20.45 Uhr an Land gehen.

Die Schwedin ist anlässlich des UN-Klimagipfels am 16. September auf einem Segelboot nach New York gereist – ohne Dusche oder Sanitäranlagen. Am 14. August war die Jacht im britischen Plymouth losgefahren, die Überfahrt dauerte zwei Wochen. Gesteuert wurde die Malizia II vom deutschen Segelprofi Boris Herrmann und seinem Co-Skipper Pierre Casiraghi. Auch Thunbergs Vater und ein Filmemacher, der die Überfahrt nach New York dokumentiert, sind mit an Bord. Eine Flugreise lehnt die 16-Jährige wegen des hohen Treibhausgasausstoßes ab.



Die Malizia II ist mit Solarmodulen und Unterwasserturbinen ausgestattet, mit denen die für Navigation und Kommunikation erforderliche Energie erzeugt wird. Zudem befindet sich an Bord ein Sensor, der die CO2-Werte im Meerwasser misst, um die Auswirkungen des Kohlenstoffdioxids in der Atmosphäre auf die Ozeane zu ermitteln.

Im Dezember will die Aktivistin in Santiago de Chile an der alljährlichen Weltklimakonferenz teilnehmen. Für die Zwischenzeit sind Besuche in Kanada und Mexiko geplant, außerdem will Thunberg an Klimaprotesten teilnehmen.