Im Prozess um den tödlichen Messerangriff von Chemnitz hat das Landgericht Chemnitz den 24-jährigen Angeklagten zu einer Haftstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Alaa S. den 35-jährigen Daniel H. am 26. August 2018 am Rande eines Stadtfests erstochen hat.

Damit folgt das Gericht, das den Prozess aus Sicherheitsgründen im Oberlandesgericht Dresden führte, weitgehend dem Amtrag der Staatsanwaltschaft, die Alaa S. des Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung angeklagt und eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren gefordert hatte. Demnach hat der nun Verurteilte die Tat zusammen mit einem derzeit flüchtigen tatverdächtigen Iraker begangen und während eines Streits mehrfach mit Messern auf H. eingestochen. Dieser starb unmittelbar danach im Krankenhaus.

Die Verteidigung hatte dagegen einen Freispruch für Alaa S. gefordert. In ihrem Plädoyer sprach sie von einer "auf tönernen Füßen wankenden Anklage". Demnach gab es in dem Verfahren viele Ungereimtheiten und Widersprüche in den Zeugenaussagen, die diese weitgehend "untauglich" machten. Es fehlten belastbare DNA-Spuren; der Angeklagte habe keine Verletzungen gehabt, die von einer Auseinandersetzung herrühren könnten. "Das passt vorne und hinten nicht zusammen", sagte die Anwältin Ricarda Lang in ihrem Plädoyer.

Der Angeklagte selbst in seinem Schlusswort gesagt, er hoffe, "dass die Wahrheit ans Licht gebracht wird". Es tue ihm leid, was der Familie von Daniel H. widerfahren sei. Er hoffe aber, nicht das "zweite Opfer des Täters zu sein", so der 24-Jährige.

Zuvor hatte er vor Gericht geschwiegen, unmittelbar vor dem erwarteten letzten Verhandlungstag jedoch in einem Telefoninterview mit dem ZDF seine Unschuld beteuert. "Ich schwöre bei meiner Mutter, ich habe ihn nicht angefasst. Ich habe überhaupt nicht das Messer angefasst", sagte der 24-Jährige in dem TV-Gespräch. Nach Angaben des Landgerichts hatten die dortigen Aussagen keinen Einfluss auf die Urteilsfindung der Kammer.

Die Gewalttat löste in Chemnitz eine Reihe ausländerfeindlicher Demonstrationen und teils gewaltsame Ausschreitungen von Rechtsextremen aus, die mehr als das Verbrechen selbst für Aufsehen sorgten. Bilder von rechten Demonstrationen, Aufmärschen von Neonazis und Fußball-Hooligans, von Übergriffen sowie dem Zeigen des Hitlergrußes in zahlreichen Fällen gingen um die Welt. Der Streit um die Frage, ob es "Hetzjagden" gegeben hat, wurde zu einer Krise für die große Koalition aus Union und SPD – und führte letztlich dazu, dass der damalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, sein Amt verlor.