Der Todesschütze von Dayton im US-Bundesstaat Ohio war nach Angaben der Bundespolizei FBI an "gewalttätigen Ideologien" interessiert. Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann bereits in der Vergangenheit angedeutet hätte, einen Amoklauf zu begehen. Das gab ein Vertreter der Behörde bekannt. Das FBI eröffne deshalb eine Untersuchung zu dem Fall.

Das FBI machte keine genauen Angaben zur Ideologie des Täters. Bislang gebe es aber keine Hinweise, dass der 24-jährige Connor Betts aus rassistischen Motiven gehandelt habe.



Brett hatte am Wochenende in Dayton mit einem Sturmgewehr vor einer Bar neun Menschen erschossen, bevor er selbst von der Polizei getötet wurde. Unter den Opfern waren sechs Schwarze und seine eigene Schwester. Das Motiv für diese Tat ist bislang unklar. Betts soll in der Vergangenheit frauenverachtende Verhaltensweisen gezeigt haben.

Rund 13 Stunden vor der Tat in Dayton hatte ein Schütze in der texanischen Stadt El Paso 22 Menschen erschossen, darunter mehrere Mexikaner und ein Deutscher. In diesem Fall gehen die Ermittler von einem rassistischen Motiv aus. Der mutmaßliche Angreifer ergab sich der Polizei und sitzt derzeit in Gewahrsam.



Trump besucht Anschlagsorte

US-Präsident Donald Trump wird die beiden Städte an diesem Mittwoch besuchen. Bei Anwohnern und örtlichen Politikern stößt das auf Unmut : Kritiker werfen dem US-Präsidenten vor, mit seiner aggressiven Rhetorik Hass und Rassismus zu schüren und Gewalt zu begünstigen.

"Er ist hier nicht willkommen. Er sollte nicht hierher kommen, während wir noch trauern", sagte die demokratische Kongressabgeordnete Veronica Escobar, die El Paso vertritt. Trump müsse sich entschuldigen und seine "rassistischen und hasserfüllten" Äußerungen zurücknehmen, schrieb sie auf Twitter. Auch der texanische Präsidentschaftsbewerber Beto O'Rourke sieht Trump in der Verantwortung. Der Präsident habe "geholfen, den Hass zu schaffen, der die Tragödie vom Samstag möglich machte", erklärte er.



El Pasos republikanischer Bürgermeister Dee Margo erklärte, es sei seine Pflicht, den Präsidenten zu begrüßen, das sei jedoch keine politische Botschaft. Er werde sich aber gegen jegliche "verletztenden oder falschen Aussagen" über El Paso wehren - ein klarer Seitenhieb gegen Trump, der El Paso häufiger kritisiert hatte.



Trump will mit Gesetzesänderungen sicherzustellen, dass psychisch Kranke, die eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen, nicht in den Besitz von Waffen kommen können. Demokraten forderten dagegen generell strengere Hintergrundchecks für Waffenkäufer. Sie versuchen seit Monaten, dies im Kongress durchzusetzen, Trumps Republikaner blockieren das Vorhaben jedoch im Senat.