Kurz nach dem Massaker in El Paso zogen mehrere hundert Demonstrantinnen vor das Weiße Haus und das Kapitol in Washington D.C., um für eine Verschärfung des Waffenrechts zu plädieren. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber und Ex-Vizepräsident Joe Biden griff den einflussreichen Waffenverband NRA an: "Das geht über alles hinaus, was wir tolerieren sollten. Wir können die NRA besiegen." Die demokratische Senatorin Amy Klobuchar sagte, der Verband habe "vernünftige Gesetze, die Todesfälle und Tötungen verhindert hätten" aufgehalten. Auch die katholischen Bischöfe in den USA sprachen sich erneut für strengere Waffengesetze aus. "Die Dinge müssen sich ändern", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme des US-Bischofskonferenz-Vorsitzenden Kardinal Daniel DiNardo und des Ausschussvorsitzenden für soziale Gerechtigkeit, Bischof Frank Dewane.



US-Präsident Donald Trump wurde nach dem Anschlag von El Paso direkt kritisiert. Seine verbalen Angriffe auf Migranten aus Lateinamerika hätten ein Klima des Hasses geschaffen, wurde ihm in den sozialen Netzwerken vorgeworfen. Trump hatte Mexikaner wiederholt als "Vergewaltiger und Kriminelle" bezeichnet. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Beto O'Rourke, der aus El Paso stammt, machte den US-Präsidenten für die Tat mitverantwortlich. "Er ist ein Rassist, und er schürt den Rassismus in diesem Land", sagte O'Rourke nach einem Besuch von Verletzten in einem Krankenhaus in El Paso.

Der Konzern Walmart zeigte sich schockiert über die Geschehnisse. Man bete für die Opfer, hieß es in einem Tweet des Unternehmens. Bereits am 30. Juli hatte es eine tödliche Schießerei in einer Walmart-Filiale gegeben: In Southaven im Bundesstaat Mississippi hatte ein entlassener Mitarbeiter zwei Angestellte getötet und einen Polizisten verletzt. Dass Walmart zum Tatort von Verbrechen mit Schusswaffen geworden ist, könnte in der Debatte über das Waffenrecht Symbolcharakter bekommen, schreibt die Washington Post. Der Konzern ist einer der größten Waffenhändler weltweit. Im vergangenen Jahr hatte er unter Berufung auf die "jüngsten Vorfälle" das Mindestalter für Käufer von 18 auf 21 Jahre erhöht – damit bezog sich Walmart offensichtlich auf das Schulmassaker in Parkland, bei dem ein 19-Jähriger 17 Menschen erschoss.

