Irena Polkowska-Rutenberg trägt heute rot und weiß. Es sind die Nationalfarben Polens, mit denen auch die ganze Innenstadt Warschaus geschmückt ist – zum Gedenken an den Warschauer Aufstand, der am 1. August vor genau 75 Jahren um fünf Uhr nachmittags begann. Damals versuchten die Bewohner der polnischen Hauptstadt in einem verzweifelten Akt und völlig unzureichend bewaffnet, die deutschen Besatzer zu vertreiben. 63 Tage lang hielten sie durch.



Die heute 90-jährige Polkowska-Rutenberg war unter ihnen. Die zierliche Dame, Tochter einer jüdischen Mutter, die ihre Herkunft bis Kriegsende verbergen konnte, und eines katholischen Vaters, der als Angehöriger des Widerstands von der Wehrmacht getötet wurde, ist eine der letzten Überlebenden. Im Gegensatz zur amtierenden polnischen Regierung, die erneut Reparationen fordert für die Gräueltaten der Wehrmacht, hat sie eine radikal versöhnliche Botschaft an die Deutschen – und auch an die eigenen Landsleute. Polkowska-Rutenberg sagt: "Ich glaube fest daran, dass alles, was uns geschieht, auch sein Gutes hat."



Manche finden das verstörend. "Sogar der Holocaust?, fragen sie mich oft. Ich antworte mit Ja, obwohl ich weiß, wie furchtbar das klingt. Aber gäbe es ohne den Holocaust den Staat Israel? Wäre Deutschland ohne den Holocaust dasselbe Land, das es heute ist?"

Sie erinnert sich noch, wie sie erfuhr, dass der Aufstand der Armia Krajowa, der Heimatarmee, begann: "Als ich an dem Morgen meinen Hund John Gassi führte, er war übrigens ein Deutscher Schäferhund, standen auf den Straßen viele Jungen und junge Männer mit weiß-roten Armbinden. Einige hatten Gewehre. Ich dachte, der Krieg sei endlich vorbei." Doch stattdessen begannen die Kämpfe gegen die Besatzer. Und die damals 15-Jährige verbrachte die folgenden Wochen damit, in einem Notlazarett im Keller eines Nachbarhaus Verwundete zu pflegen und Sterbenden die Hand zu halten. Viele von ihnen waren kaum älter als sie.

Flucht durch Abwasserkanäle

Heute lebt Polkowska-Rutenberg in einer Zweizimmerwohnung ganz in der Nähe der Straßen, in denen die Heimatarmee sich damals nach Jahren der Entrechtung und Ermordung Tausender Landsleute gegen die deutschen Besatzer erhob, und nur wenige Schritte von der Stelle entfernt, wo sie und andere Überlebende Anfang Oktober 1944 schließlich durch Abwasserkanäle flüchteten. An der Einstiegsstelle am Rande der Warschauer Altstadt befindet sich das Denkmal des Warschauer Aufstands. Es zeigt zwölf Menschen mit eingefallenen Gesichtern und am Ende ihrer Kräfte bei der Verteidigung der Barrikaden und beim Hinabsteigen in das Kanalsystem. Außenminister Heiko Maas nahm dort am Mittwochabend an einer Gedenkveranstaltung teil und legte einen Kranz nieder. Am Tag des Aufstands selbst kommen viele Polen vorbei, auch sehr junge Leute, zünden Kerzen an und halten einige Minuten inne.

Die Erinnerung an das Geschehene ist in Polen auch 75 Jahre danach noch sehr präsent. Eine Mischung aus Schmerz über das erlittene Unrecht und Stolz auf die unerschrockenen Helden, die sich einer Übermacht entgegenstellten, bestimmt den Gedenktag. "Um die deutschen Panzer aufzuhalten, errichteten die Bewohner Warschaus Barrikaden auf den Straßen", erzählt Polkowska-Rutenberg. Inzwischen ist sie schwach auf den Beinen, und der gebeugte Rücken schmerzt – aber ihr Gedächtnis lasse sie nicht im Stich, sagt sie. "Die Panzer, so hofften die Menschen, würden nicht in der Lage sein, die hohen Stapel aus Betten und vielen anderen Möbeln zu überwinden."

© Karin Finkenzeller für ZEIT ONLINE

Eines Morgens kamen ein paar Jungen aufgeregt in das Lazarett, in dem sie und ihre Mutter Dienst taten. "Sie riefen: Komm mit und schau dir das an, wir haben einen deutschen Panzer gefunden, mit dem wir die Deutschen bekämpfen können. Es ist sogar ein Maschinengewehr drin." Die junge Irena wollte mit den Jungen nach draußen laufen, aber ihre Mutter hielt sie auf. "Minuten später ertönte die lauteste Explosion, die ich je gehört hatte. Dann folgte eine schreckliche Stille. Als wir schließlich nach draußen gingen, standen wir zwischen Hunderten zerrissenen Körpern. Es war ein Fallenpanzer, der just in dem Augenblick explodierte, als die triumphierenden Jungen darum herumstanden und ihn inspizierten." Die Explosion sei so stark gewesen, erinnert sich Polkowska-Rutenberg, dass eine Hand bis auf den Balkon ihrer Wohnung geschleudert wurde.

Seit einiger Zeit verbringt die alte Dame viele Stunden damit, ihre Erinnerungen in einem Blog festzuhalten. Sie schreibt auf Polnisch und Englisch: der Sprache des Landes, das sie und ihre Mutter nach dem Krieg aufnahm, wo sie heiratete, zwei Söhne bekam und als Malerin und Bildhauerin fast ein ganzes Leben verbrachte. Erst seit drei Jahren ist sie aus den USA zurück in der Stadt ihrer Kindheit. Nachdem Investoren in Manhattan ihr eine hübsche Summe boten, um ihre Mietwohnung zu verlassen, kaufte sie sich die kleine Wohnung in Warschau.