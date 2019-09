Nach einer Zwangspause von fast eineinhalb Jahren hat das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) seine Arbeit in Afghanistan wieder in vollem Umfang aufgenommen. Zuvor hatten die radikalislamischen Taliban ein Mitte April 2018 ausgesprochenes Tätigkeitsverbot aufgehoben.



In einer Erklärung der Extremisten heißt es, alle Talibankämpfer sollten für die Sicherheit der Rotkreuzmitarbeiter Sorge tragen. Nach Veröffentlichung der Erklärung gingen die Mitarbeiter nun in allen Teilen des vom Krieg gebeutelten Landes wieder an die Arbeit, sagte IKRK-Sprecherin Roya Musawi. Zu den Aufgaben der Helfer gehörten etwa die Bergung von Leichen und Besuche bei Kriegsgefangenen.



Rund 16.000 Menschen arbeiten in über 80 Ländern für das 1863 gegründete IKRK mit Sitz in Genf. Die unabhängige und neutrale Organisation leistet Hilfe in bewaffneten Konflikten. Ihr Mandat ist im Wesentlichen in den Genfer Konventionen von 1949 festgelegt.

Der Konflikt in Afghanistan dauert mittlerweile fast 18 Jahre an. Seit Juli 2018 verhandelten die USA und die Taliban über eine politische Lösung. Ein Friedensabkommen schien nahe, doch dann erklärte US-Präsident Donald Trump überraschend, er habe weitere Gespräche mit den Taliban wegen eines tödlichen Anschlags in Kabul abgebrochen. Beobachter befürchten nun eine neue Eskalation der Gewalt.