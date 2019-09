In der Türkei hat es einen neuen Terroranschlag gegeben. Bei einer Detonation neben einem Polizeibus der Bereitschaftspolizei in der südtürkischen Provinz Adana sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Wie der Gouverneur Mahmut Demirtaş der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte, explodierte der mutmaßlich selbstgebastelte Sprengsatz am Straßenrand, als der Bus vorbeifuhr.

Nach einem Bericht der Tageszeitung Hürriyet wurden fünf Menschen von der Wucht der Explosion getroffen. Darunter ein Polizist und vier Zivilisten. Die Detonation ereignete sich unter einer Fußgängerbrücke und richtete erheblichen Schaden an dem Bus an, umliegende Fensterscheiben platzten.



Der Sprengsatz soll am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr explodiert sein. Die Behörden in Adana gehen von einem Terroranschlag aus. Bekannt hat sich bisher niemand zu dem Attentat.



Vor einigen Jahren war es in der Türkei zu mehreren verheerenden Terroranschlägen gekommen. Die kurdische PKK und der sogenannte Islamische Staat (IS) hatten sich bekannt. In den letzten zwei Jahren hatte sich die Lage aber größtenteils beruhigt.