Bei einem Open-Air-Konzert der Rapper Casper und Marteria in Essen ist während eines schweren Unwetters eine Videoleinwand an der Bühne eingestürzt und ins Publikum gefallen. Mindestens 28 Menschen wurden dabei verletzt. Zwei von ihnen erlitten durch das Unglück am Samstagabend schwere Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Acht Menschen wurden mittelschwer verletzt, 18 leicht. Alle 28 Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Während des Konzerts begann ein Gewitter mit starkem Regen und Wind. Von den links und rechts der Bühne aufgebauten Videoleinwänden knickte eine ein und fiel in Richtung Publikum. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Der Veranstalter schrieb bei Facebook, die plötzlicher Wettersituation sei nicht vorherzusehen gewesen. "Wir betreiben den Seaside Beach schon seit knapp 15 Jahren und haben so eine plötzliche Windböe mit Starkregen noch nie erlebt." Der Deutsche Wetterdienst hatte am Abend für die Region eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Das Konzert der Rapper Marteria und Casper wurde abgebrochen. Die rund 18.000 Besucher mussten das Veranstaltungsgelände am Baldeneysee verlassen.

Am Samstagabend waren vor allem über den Westen Deutschlands heftige Unwetter gezogen.