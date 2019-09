Erdem Gül zieht an der Zigarette und schaut mit scharfem Blick auf die Unterlagen, die seine Sekretärin ihm auf den Schreibtisch legt. Die Fenster in seinem Büro sind weit geöffnet, im Hintergrund ist das Geschrei Dutzender Möwen zu hören. Gül, 52 Jahre alt, ist frisch gewählter Bürgermeister der Prinzeninseln. Die im Marmarameer liegende Inselgruppe gehört zu Istanbul. Gül kandidierte für die säkulare Mitte-links-Partei CHP, die größte türkische Oppositionspartei. An den neuen Job muss Gül sich noch gewöhnen, denn bis zu den Kommunalwahlen Ende März gehörte er zu den bekanntesten Journalisten des Landes. Mehrere Jahre leitete Gül das Hauptstadtbüro der regierungskritischen "Cumhuriyet", vergangenes Jahr musste er seinen Posten räumen, als die Zeitung einen neuen Vorstand bekam. Doch Güls Leben veränderte sich bereits 2015, als er mit Can Dündar, seinem damaligen Chefredakteur, über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an Dschihadisten in Syrien berichtete. Der Bericht ging um die Welt. Gül und Dündar kamen in Untersuchungshaft, bis das Verfassungsgericht Haftentlassung anordnete. Dündar floh ins Exil. Gül blieb. 2016 wurde das Duo wegen Verbreitung geheimer Dokumente zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Präsident Recep Tayyip Erdoğan war Nebenkläger. Ins Gefängnis kam Gül dennoch nicht, weil 2018 der Oberste Gerichtshof das Urteil gegen ihn in letzter Instanz aufhob. Im Interview spricht Gül über die Arbeitsbedingungen von Reportern in der Türkei und die Folgen der Kommunalwahlen, die ein schwerer Rückschlag für Erdogans AKP waren.



ZEIT ONLINE: Herr Gül, fast jeder Journalist in der Türkei kennt Sie. Doch wir treffen uns für dieses Interview in Ihrem neuen Büro auf der Insel Büyükada. Sie sind jetzt Lokalpolitiker. Warum haben Sie den Journalismus aufgegeben?

Erdem Gül: Ich bin nicht aus freien Stücken ausgestiegen. Im Gegenteil, ich habe lange Zeit allen Widerständen getrotzt. Ich habe alles gegeben, um als Reporter arbeiten zu können.

ZEIT ONLINE: Sie waren deshalb auch in Untersuchungshaft.

Gül: Richtig. Ich habe alles erlebt, was mir in einem demokratischen Staat nicht passiert wäre. Ich kenne auch andere Journalisten, die inhaftiert, unter Druck gesetzt oder gefeuert wurden. Die Möglichkeiten für Journalisten sind in der Türkei heute stark eingeschränkt. Um viele Leser erreichen zu können, braucht man Kanäle. Diese wurden mit der Zeit aber systematisch verschlossen. Bei großen Geschichten wägen Reporter inzwischen regelrecht ab: ‘Bekomme ich für diesen Bericht einen Preis oder lande ich im Gefängnis?‘ Das sollte nicht sein, aber das ist Realität in der Türkei.

ZEIT ONLINE: Und deshalb sind Sie jetzt Politiker?

Gül: Ich hatte mich für das Grundrecht Meinungsfreiheit schon immer eingesetzt. Und das hätte ich auch getan, wenn ich kein Journalist gewesen wäre. Vor den Kommunalwahlen fragte mich die Opposition, ob ich etwas Neues ausprobieren möchte, ob ich mir vorstellen könne, als Politiker die Menschen zu erreichen und demokratische Werte zu verteidigen. Und so sitzen wir heute hier.

ZEIT ONLINE: Die Prinzeninseln sind ein besonderer Erholungsort, viele Einwohner haben jüdische, armenische oder griechische Wurzeln. Ein großer Teil unterstützt die türkische Opposition. Es ist gemütlich hier. Wie wollen Sie die Türkei von hier aus verändern?

Gül: Um Ihre Aufzählung fortzuführen: Auch Kurden, Tscherkessen und andere Ethnien finden Sie inzwischen auf diesen Inseln. Wir kommen gut miteinander klar. Gesellschaftliche Pluralität sehen wir hier als Gewinn. Ich finde, unser Zusammenleben ist ein Modell für ganz Istanbul und die Türkei. Es ist ja auch ein Gegenansatz zum Ansatz von Präsident Erdoğan. Er versucht, das Land zu vereinheitlichen. Politisch ist die Türkei ja bereits in einen Ein-Mann-Staat umgeformt. Ich will, dass es verschiedene Stimmen und Ansichten in der Türkei gibt. Wer sich womit am Ende durchsetzt, soll das Volk entscheiden.

© Michael Heck Hasan Gökkaya Politik- und Gesellschaftsredakteur, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

ZEIT ONLINE: Laut einer aktuellen Zählung sind 134 Journalisten in türkischer Haft. Noch immer gibt es aber Reporter, die für regierungskritische Zeitungen wie Cumhuriyet, Sözcü und Birgün schreiben. Kennen Ihre ehemaligen Kollegen keine Angst?



Gül: Doch, natürlich. Jeder Mensch trägt eine gewisse Angst in sich und das ist auch gut so. Es ist aber eine andere Sache, wenn derart viel Druck auf Journalisten ausgeübt wird, dass die Angst einen in diesem Beruf dominiert. Leider passiert das gerade in der Türkei, aber auch in anderen Ländern der Welt. Verantwortlich dafür sind immer Machthaber.

ZEIT ONLINE: Die Regierungspartei AKP von Präsident Erdoğan hat bei den landesweiten Kommunalwahlen Ende März starke Verluste erlitten. Wichtige Metropolen wie Istanbul und Ankara sind an die CHP verloren. Wird die Türkei jetzt ein anderes Land?

Gül: Die Wahlen haben eine mächtige Signalwirkung ausgelöst. Plötzlich ist wieder dieses Gefühl da, das ganz lange verschwunden war: Hoffnung. Die Wähler haben gesehen, dass sie bestimmen können, wer dieses Land regieren darf und wer nicht. Die spektakuläre Wiederwahl von Ekrem İmamoğlu zum Oberbürgermeister von Istanbul hat das besonders unterstrichen.