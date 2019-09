Joachim Kersten, 71, ist Soziologe und Kriminologe und war lange Jahre Polizeiausbilder. Im Interview spricht er darüber, wie groß das Problem Rechtsextremer Polizeibeamter ist und was dagegen zu tun ist. Das Gespräch ist ein gekürztes Kapitel aus dem Buch "Extreme Sicherheit", das am 18. September im Herder Verlag erscheint.

Frage: Immer wieder werden rechtsextreme Vorfälle in der Polizei bekannt. Sind das alles Einzelfälle? Oder gibt es ein systemisches Problem mit Rechtsextremismus in der deutschen Polizei?

Joachim Kersten: So etwas wie der Deutschland-Hut des Dresdner Pegida-Mannes, der beim Landeskriminalamt arbeitete, oder das rechtspopulistische Magazin, das in einem Polizeiauto im thüringischen Jena hinter der Windschutzscheibe liegt – das sind, soziologisch gesprochen, erst einmal nur Zeichen. Verstehen Sie mich nicht falsch, man darf das nicht verharmlosen! Aber man sollte genau schauen, was die Zeichen ausdrücken sollen.

Es sind Zeichen, die auf eine Nähe zu rechtsextremen Einstellungen deuten – und so etwas hat natürlich in der Polizei rein gar nichts zu suchen. Aber wir wissen aus Jugendsubkulturen, dass Symbole und Zeichen innerhalb von Gruppen mehreren Zwecken dienen: Sie stärken einerseits den Zusammenhalt untereinander. Andererseits geht es darum, sich nach außen abzugrenzen. Zu einem strukturellen Problem wird es, wenn dies innerhalb einer Gemeinschaft geschieht – entweder in einer Dienstgruppe oder in einer Gruppe, die sich außerhalb des Dienstes trifft. In den vergangenen Jahren hat die Verfügbarkeit solcher Zeichen im Internet zugenommen, und man kann sie heute viel leichter teilen. Darüber hinaus gibt es eine starke Normalisierung von Provokation, sowohl im Internet als auch in den klassischen Massenmedien. Deshalb ist zunehmend schwer auseinanderzuhalten, was bei einer Person "nur" Zeichen ist und was tatsächlich tiefere Haltung.

Frage: Sind rechtsextreme Einstellungen in der Polizei nach Ihrer Einschätzung stärker verbreitet als in der Gesamtbevölkerung?

Kersten: Für wirklichen Rechtsextremismus und für Antisemitismus würde ich das bezweifeln. Aus meinen langjährigen Beobachtungen aus dem Inneren der Polizei glaube ich nicht, dass fremdenfeindliche und ähnliche Einstellungen wesentlich über das hinausgehen, was die AfD bei Wahlen bekommt. Allerdings gibt es eine große Frustration im Arbeitsalltag von Polizeibeamtinnen und -beamten – sehr stark in Großstädten, aber durchaus auch auf dem Land oder in Kleinstädten. Da bringen Zeichen wie die eingangs genannten eine erhebliche mentalhygienische Entlastung. Und wenn viele andere in der breiten Bevölkerung das genauso machen, wenn man diese Zeichen ständig im Internet und den sozialen Medien sieht, dann bestärkt das eine "Das wird man doch wohl noch sagen dürfen!"-Haltung.

Frage: Auch Sie sagen, was häufig zu hören ist: dass die Polizei "nur ein Spiegelbild der Gesellschaft" sei?

Kersten: Nein, das halte ich für totalen Quatsch.

Frage: Wieso?

Kersten: Schon vom Bildungsstatus her liegt die Polizei über dem Durchschnitt der Bevölkerung. Die jungen Leute, die heute zum Beispiel in der Bereitschaftspolizei in den Einsatzhundertschaften sind, die haben in der Ausbildung alle einen Bachelorabschluss gemacht. Danach geht es dann in die berufliche Sozialisation, also in den Polizeialltag – und was die Leute dort erleben, unterscheidet sich ebenfalls davon, was ein durchschnittlicher Bundesbürger so zu Gesicht bekommt.

Frage: Es wäre doch nur logisch, dass Personen, die in einer uniformierten, hierarchischen Truppe arbeiten wollen, eher Leute sind, die ein hierarchisches Weltbild pflegen, die autoritäre und konservative Grundeinstellungen haben.

Kersten: Das ist ein interessanter Gedankengang, aber auch etwas kurzgeschlossen. In welchem Alter bewerben sich denn Leute bei der Polizei? Mit etwa 20 Jahren – jedenfalls in einem Alter, von dem wir aus der Forschung wissen, dass das Gehirn und die intellektuelle Kapazität und die Persönlichkeit noch gar nicht voll entwickelt sind. Hingegen trifft es sicherlich zu, dass die Polizei extrem maskulin ist und eine Bastion traditioneller Männlichkeitsvorstellungen: die Gewaltausübung, die Uniform, die Waffe. Auch wenn wir inzwischen einen erheblichen Anteil von Frauen in der Polizei haben – in der Sozialisation und in der Berufspraxis werden traditionelle Rollenbilder eher konserviert als infrage gestellt.

Joachim Kersten ist Soziologe und Kriminologe. Nach dem Studium arbeitete er als Erzieher in Berlin, später als Forscher am Deutschen Jugendinstitut in München und unter anderem an den Universitäten in Melbourne, Chicago und Konstanz. Ab 1999 war er Professor an der Hochschule für Polizei in Baden-Württemberg. Im Jahr 2007 wechselte er als Professor für allgemeine Polizeiwissenschaften an die neugegründete Deutsche Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster, wo die Polizeien von Bund und Ländern ihre Beamten für den höheren Dienst ausbilden. Kersten betreute und betreut mehrere internationale Forschungsprojekte zur Polizeiausbildung, seit seiner Pensionierung 2014 ist er Gastprofessor für Kriminalsoziologie an der DHPol.

Der Polizist gilt bis heute als Beschützer, der vor allem auch die Frau schützt, die Kinder, die anständigen Bürger. Auch wenn heute von der Polizei weniger physische Gewalt ausgeübt wird, so verkörpert sie doch weiterhin eine nach hegemonialem Status strebende Männlichkeit. Der Polizist muss nicht durch Prügel seinen Status zeigen, er macht ihn im ganzen Auftreten, mit vielen kleinen Zeichen klar. Ich bin überzeugt, dass Geschlechterbilder in ihrer fossilen, obsoleten Form in der Polizei bis heute stärker sind als in anderen Berufen, die mit Menschen arbeiten. Denken Sie zum Vergleich mal an Pflegeberufe, an Gärtner oder Friseure. Und wie erwähnt kommen die jungen Leute zu einem Zeitpunkt in die Polizei, wo die Sozialisationsprozesse noch nicht abgeschlossen sind. In der Ausbildung lernen sie viel Psychologie und Straf- und Zivilrecht – aber noch viel mehr prägt sie der vorherrschende Habitus.

Frage: Gibt es eigentlich belastbare Daten über politische Einstellungen in der Polizei?