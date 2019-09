Nach 18 Jahren könnte der zermürbende Krieg in Afghanistan ein Ende finden. Doch dafür müssten sich die USA und die Taliban auf einen Friedensvertrag einigen, an dem sie seit Juli 2018 arbeiten. Der bisherige Entwurf sieht vor, dass die Dschihadisten das Land nicht mehr als Rückzugsort für Terrororganisationen wie einst für Al-Kaida freigeben. Außerdem sollen die Taliban im Anschluss der Verhandlungen direkte Gespräche mit der afghanischen Regierung aufnehmen, um eine gemeinsame Strategie für die Zukunft des Landes zu finden. Bisher wurden afghanische Regierungspolitiker aber von den Verhandlungen ausgeschlossen, weil die Taliban sie nicht am Tisch haben wollten. Parallel gab es innerafghanische Konferenzen mit Vertretern der Zivilgesellschaft – darunter Regierungsvertreter – und Taliban. Im Gegenzug für solche Zusicherungen wollten die USA ihr Militär abziehen. Insgesamt sind 14.000 US-Soldaten und US-Soldatinnen im Land stationiert. Nun hat Präsident Donald Trump den Prozess überraschend gestoppt. Als Grund nannte er den jüngsten Anschlag der Taliban, bei dem in Kabul 16 Menschen starben – darunter auch ein US-Soldat. Ist der Frieden am Hindukusch nun für immer dahin? Und wie stehen die Afghanen zu den Taliban?

Darüber spricht die Autorin und Politikerin Fausia Kufi (43) im Interview mit ZEIT ONLINE. International bekannt wurde Kufi durch ihr autobiografisches Buch "Nur eine Tochter". Darin beschreibt sie, wie sie, als 19. Tochter eines Dorfvorstehers, die ersten Stunden nach ihrer Geburt draußen in die Sonne gelegt wurde. Sie sollte sterben, weil sie kein Junge war. Nach einigen Stunden erbarmte sich ihre Mutter jedoch und holte sie zurück. Als Erwachsene kämpfte Kufi weiter: 2005 wurde sie ins nationale Parlament gewählt. Als Abgeordnete kritisierte sie über 13 Jahre nicht nur die "Talibanisierung", sondern auch die Gewalt gegen Frauen und Kinder im Land. Kufi wurde schließlich zur ersten Vizesprecherin des Parlaments. Kritik übte sie aber auch am aktuellen und vorherigen Präsidenten Afghanistans – mit Folgen. Letztes Jahr wurde ihr verboten, bei der Parlamentswahl am 20. Oktober 2018 anzutreten. Internationale Organisationen kritisierten ihren Ausschluss.



ZEIT ONLINE: Die Taliban und die USA waren kurz davor, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Nun hat Präsident Donald Trump überraschend den Prozess gestoppt. Ärgert Sie das?

Fausia Kufi: Die Taliban haben genau diese Art von Dämpfer gebraucht, das war mein erster Gedanke. In den letzten Runden der Gespräche zeichnete sich immer mehr ab, wie ermutigt die Taliban-Vertreter waren. Sie begannen, moderne Werte nach denen viele Afghaninnen und Afghanen heute leben und leben wollen, mehr und mehr in Frage zu stellen. Aber wir wollen keine Talibanisierung. Dennoch stehe ich hinter einem Prozess, der zu Frieden führt. Dafür müssen Politiker und Politikerinnen am Ende auch mit den Taliban reden, daran führt kein Weg vorbei.

ZEIT ONLINE: Sie glauben also, es wird bald weiterverhandelt?

Kufi: Ich hatte jedenfalls erwartet, dass es zu solchen Aussetzern kommen kann. Oft werden Verhandlungen einige Monate später weitergeführt. In diesem Fall muss man aber auch bedenken, dass sehr viele Menschen in Afghanistan zuletzt davon ausgingen, dass die Amerikaner nur noch raus wollten, koste es was es wolle. Wenn die USA abziehen, ohne ihre Forderungen durchgesetzt zu haben, dann hätten die Taliban den Krieg wirklich gewonnen.

ZEIT ONLINE: Die USA signalisieren weiter, dass sie einige Tausend ihrer Soldaten und Soldatinnen abziehen wollen. Ohne Deal könnte ein Land mit verprellten Taliban zurückbleiben, die mit weniger militärischem Widerstand rechnen dürfen. Löst dieser Gedanke nicht Panik in der Bevölkerung aus?

Kufi: Unter den Afghanen und Afghaninnen gibt es verschiedene Reaktionen. Ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung hat genug von der Gewalt. Dieser Teil will, dass ein gewisser Druck auf die Taliban ausgeübt wird, um sie zurück in die Realität zu holen. Denen muss klargemacht werden, dass dieser Friedensprozess kein Wunschkonzert ist. Natürlich haben wir aber auch Angst davor, dass sie jetzt erst recht nach Vergeltung suchen und mehr Gewalt denn je anwenden.

ZEIT ONLINE: Die Taliban versuchten, auch Sie zu töten. Weil Sie eine Frau sind, wurden Sie unter ihrer vollen Herrschaft zwischen 1996 und 2001 unterdrückt. Warum plädieren Sie trotzdem für eine Annäherung an Extremisten?

Kufi: In Afghanistan sterben täglich Menschen. Damit das aufhört, brauchen wir Frieden. Um das zu unterstreichen war ich auch auf innerafghanischen Friedenskonferenzen dabei, wie in Doha und Moskau. Und das, obwohl ich, wie Sie zu Recht sagen, ein Opfer der Taliban-Herrschaft bin. Ich durfte wegen ihnen nicht zur Schule, nicht zur Universität. Sie haben mich verprügelt, haben versucht, mich zu töten. Meinen Ehemann sperrten sie wegen seiner politischen Meinung ein. Dennoch, ich bin dafür, Frieden in dieses Land zu bringen, natürlich ohne zu kapitulieren.

© Michael Heck Hasan Gökkaya Politik- und Gesellschaftsredakteur, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

ZEIT ONLINE: Bei einer Einigung mit den USA hätten die Taliban am Ende direkte Gespräche mit der afghanischen Regierung aufnehmen sollen, um die Zukunft des Landes gemeinsam zu gestalten. Sind die Taliban dazu im Stande?

Kufi: Das Wichtige ist erst einmal ein Waffenstillstand. Damit hätten wir ein sehr wichtiges Ziel erreicht. Und ja, ich glaube daran, dass es Gespräche zwischen Taliban und Afghanistans Politikern geben muss. Ansonsten wäre das Abkommen nicht nachhaltig. Wir müssen aber vorsichtig sein, unser Bild über die Taliban ist zum Teil verzerrt.



ZEIT ONLINE: Wie meinen Sie das?

Kufi: Ich meine, wir müssen uns bewusst sein, wen wir da auf der Weltbühne sehen. Es gibt zwei Gruppen von Taliban. Der radikale Flügel ist an der Front. Der kämpft gegen die Regierung, gegen Polizisten und Soldaten. Ermordet Menschen. Und dann gibt es Menschen, die wir auf innerafghanischen Konferenzen erleben, wie in Doha. Sie geben sich als liberal und verständnisvoll, zeigen sich offen für neue Ansätze. Bei einer Harmonisierung wäre es eine große Herausforderung, Männer, die an der Front waren, in die Zivilgesellschaft zu integrieren.

ZEIT ONLINE: Wer sind diese Männer, die sich Taliban nennen?

Kufi: Sie sind ganz unterschiedlich. Es sind junge Männer, Männer in der Lebensmitte und Alte. Darunter sind religiöse Männer mit geringer Bildung, aber auch Akademiker und Studenten, denen Ungerechtigkeit widerfahren ist, denen der Staat nie geholfen hat. Auch Ausländer gehören dazu, einige stammen zum Beispiel aus Usbekistan oder Tadschikistan.

ZEIT ONLINE: 2001 stürzten die USA die Taliban. Unterscheiden sich die Kämpfer von damals von denen von heute?



Kufi: Ich würde sagen, die junge Generation ist extremer, vor allem ihr Verhalten gegenüber Frauen ist es. Das hat vielleicht etwas mit ihrer Radikalisierung durch soziale Medien zu tun.