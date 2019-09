Der 2015 im Göttinger Transplantationsskandal freigesprochene Chirurg soll vom Land Niedersachsen mit mehr als einer Million Euro entschädigt werden. Das hat das Landgericht Braunschweig in einem Zivilverfahren entschieden. Nach Angaben des Richters müsse das Land dem Mediziner etwa 1,1 Millionen Euro zahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Arzt Verdienstausfall wegen der Untersuchungshaft hatte. Gegen das Urteil ist Berufung möglich.

Der Mediziner, der das Lebertransplantationszentrum in Göttingen von 2008 bis 2011 leitete, war 2014 in einem bundesweit aufsehenerregenden Prozess um illegale Organspenden verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm unter anderem vorgeworfen, medizinische Daten manipuliert zu haben. Durch falsche Angaben gegenüber Eurotransplant, der Vermittlungsstelle für Spenderorgane in Europa, waren so eigene Patienten des Mediziners bevorzugt mit Spenderlebern versorgt worden. Andere Patienten hatten auf dieser Grundlage dagegen keine Spenderorgane erhalten.



2015 hatte das Landgericht Göttingen den Arzt vom Vorwurf des elffachen versuchten Totschlags und der dreifachen Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen. Die Richter bescheinigten ihm damals zwar, er habe medizinische Daten manipuliert, um schneller Spenderorgane für seine Patienten zu bekommen. Dem Gericht zufolge war das Verhalten des Chirurgen jedoch auf Basis der damaligen Rechtslage nicht strafbar. Der Bundesgerichtshof schloss sich 2017 dieser Auffassung an.

Verdienstausfall wegen Untersuchungshaft

Nach dem Freispruch hatte der Mediziner Schadensersatzansprüche geltend gemacht, unter anderem als Ausgleich für seinen Verdienstausfall während einer einjährigen Untersuchungshaft. Zudem gab er an, dass er in dieser Zeit eine gut dotierte Stelle in Jordanien nicht habe antreten können. Nach eigenen Angaben war diese mit einem Gehalt von 50.000 Dollar pro Monat dotiert. Der ärztliche Leiter der Klinik in Jordanien bestätigte diese Absprache als Zeuge. Der mögliche Verdienstausfall war der mit Abstand größte Posten unter den Forderungen des Arztes. Nach eigenen Angaben arbeitet der Mediziner mittlerweile für das Krankenhaus in der jordanischen Hauptstadt Amman. Was er dabei seit 2017 verdient, ist nicht bekannt.

Der 2012 öffentlich gewordene Skandal gehört zu den größten Transplantationsskandalen um manipulierte Patientendaten in der Bundesrepublik. Seit dem Bekanntwerden war das Vertrauen in die Organspende signifikant gesunken. 2014 sank die Zahl der Organspender mit 864 auf den niedrigsten Stand seit 1997.