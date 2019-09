Am Bahnhof Bielefeld hat ein Mann eine Gruppe von Kindern aus Köln mit Reizgas attackiert. Bei dem Vorfall wurden am Mittwoch zehn Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin verletzt. Die Bundespolizei bestätigte ZEIT ONLINE entsprechende Medienberichte. Gegen den 39-jährigen Täter wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt, offenbar hatte der Mann dabei rassistische Motive.

Gegenüber der Polizei sagte der Mann, dass die Kinder ihn gestört hätten. Außerdem soll er bei seiner Vernehmung erwähnt haben, "ein Rassist" zu sein. Wie die Neue Westfälische berichtet, lag gegen den alkoholisierten Mann bereits ein Haftbefehl vor. Dieser habe mit dem Vorfall am Hauptbahnhof nichts zu tun und zudem einen völlig anderen Hintergrund, erklärte die Bundespolizei.

Die Schülerinnen und Schüler waren aus Köln angereist, um in einer Jugendherberge in Bielefeld unterzukommen. Acht der zehn Kinder kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus, zwei weitere wurden wegen schwererer Symptome in die Kinderklinik eingeliefert, berichtet die Neue Westfälische unter Berufung auf die Feuerwehr.