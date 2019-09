Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat eine Nahrungsmittellieferung für die Hurrikan-Opfer auf den Bahamas vorbereitet. "Die Agentur hat acht Tonnen fertiger Gerichte gekauft und organisiert den Transport auf die Bahamas", sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres. Acht Tonnen in Amerikanischer Zählweise entsprechen in Deutschland etwa 7,25 Tonnen.

Das Programm will die Lieferungen im Wert von 5,4 Millionen Dollar per Flugzeug nach Grand Bahama und Abaco befördern und an Zehntausende Bedürftige verteilen. Es werde auch Satellitenausrüstung und Bauteile für Büros und Generatoren bereitstellen, sagte der UN-Sprecher. In den kommenden Tagen und Wochen plant das Programm die Verteilung von weiteren Dutzend Tonnen an Nahrung.



Auf den Bahamas werden nach Hurrikan Dorian noch immer viele Menschen vermisst. Der Sturm hatte die Bahamas am Sonntag als Hurrikan der höchsten Gefahrenstufe getroffen - mit Windgeschwindigkeiten von fast 300 Kilometern pro Stunde. Der Sturm wütete dort fast drei Tage lang, es handelte sich um den verheerendsten Wirbelsturm auf den Bahamas seit Beginn moderner Aufzeichnungen. Premierminister Hubert Minnis bestätigte bereits 30 Todesopfer, geht aber davon aus, dass die Zahl noch steigen wird.



Tote bei den Vorbereitungen in den USA

Hurrikan Dorian zieht derzeit als Hurrikan der Kategorie 2 die US-Ostküste entlang. Bei den Vorbereitungen für den Hurrikan sind in den USA bisher vier Menschen ums Leben gekommen. Ein 68-Jähriger in Florida habe Sperrholz an einem Gebäude als Schutz vor dem Hurrikan angebracht, als er gefallen und umgekommen sei, sagte der Büroleiter der Gerichtsmedizin von Brevard County. Auch die anderen drei Männer auf dem US-Festland kamen während Sturmvorbereitungen wie Baumschneidearbeiten ums Leben, zwei in Florida, einer in North Carolina.

Die ersten wuchtigen Ausläufer sind bereits auf die Südostküste der USA geprallt. Starker Regen und heftige Winde peitschten am Donnerstag die Küstengebiete der Bundesstaaten North und South Carolina. Die Behörden warnten vor lebensgefährlichen Überschwemmungen und Sturzfluten.

In der bei Touristen beliebten Küstenstadt Charleston in South Carolina waren einige Gegenden bereits überschwemmt. Manche Einwohner bewegen sich mit Kajaks durch die Straßen. Bäume und Strommasten stürzten um. Zahlreiche Straßen wurden gesperrt. Allein in South Carolina fiel nach Angaben der Behörden in rund 200.000 Privathaushalten und Firmenimmobilien der Strom aus.