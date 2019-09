Durch den schweren Hurrikan "Dorian" sind auf den Abaco Islands im Norden der Bahamas mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Auch in anderen Teilen der Bahamas seien Menschen in ernster Gefahr, sagte Ministerpräsident Hubert Minnis am Montag. 21 Verletzte seien in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Nassau geflogen worden, bei fünf von ihnen sei der Zustand ernst. Minnis wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern, wie hoch die Zahl der Todesopfer noch steigen könne, sagte aber: "Wir erleben eine historische Tragödie."

Das Ausmaß der Zerstörung sei "beispiellos und umfangreich", sagte er weiter. Rettungskräfte rückten aus, sobald die Wetterbedingungen dies zuließen. Viele Wohnhäuser und Gebäude seien schwer beschädigt oder zerstört. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, nach Schwimmkörpern und Hämmern zu suchen, um sich im Notfall aus ihren Dachböden befreien zu können.

Tausende Notrufe und noch keine Chance für Rettungen

Behörden teilten mit, sie hätten eine "enorme" Zahl an Notrufen erhalten. Eine Radiostation erhielt mehr als 2.000 Notrufe, darunter Berichte über ein fünf Monate altes Baby auf einem Dach und eine Großmutter mit sechs Enkeln, die ein Loch ins Dach schnitten, um den steigenden Fluten zu entkommen. Mindestens 21 Menschen wurden verletzt mithilfe von Helikoptern gerettet. Sturmfluten von bis zu sieben Metern Höhe wurden erwartet.

Polizeichef Samuel Butler drängte die Menschen, ruhig zu bleiben und ihre GPS-Koordinaten zu teilen, sagte jedoch auch, Rettungskräfte müssten bis zu einer Verbesserung der Wetterbedingungen warten, bis sie ausrücken könnten. "Wir können Sie schlicht nicht erreichen", sagte er dem Radiosender ZNS.

Dorian wütete seit Sonntag als Hurrikan der schlimmsten Kategorie 5 auf den Bahamas, und schwächte sich am Montag leicht zu einem Hurrikan der Kategorie 4 ab (hier der aktuelle Standort). Diese bringen Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde. Zuvor waren es 250 Kilometer pro Stunde gewesen. Dorian sorgte für schwere Überflutungen, riss Dächer weg, zerstörte Stromverbindungen und wirbelte Autos aufs Dach.

Dorian verharrte am Montag über Grand Bahama

Laut dem Nationalen Hurrikanzentrum NHC verharrte Dorian am Montag über der Insel Grand Bahama im Norden der Inselgruppe. Meteorologen des Wetterdienstes Weather Underground machten dafür ein Fehlen starker Winde in oberen Teilen der Atmosphäre verantwortlich.



Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 297 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 354 Kilometern pro Stunde war "Dorian" am Sonntag der stärkste Hurrikan, der seit 1935 am Atlantik auf Land traf.

Gut eine Million US-Amerikaner evakuiert

Als nächstes dürfte Dorian Kurs auf Florida nehmen, sein genauer Weg aber blieb ungewiss. Nach Einschätzung des US-Hurrikan-Warnzentrums NHC dürfte er in der Nacht zum Dienstag und bis Mittwoch der Küste Floridas "gefährlich nahe" kommen. Für weite Teile der Küste galten weiter Hurrikan-Warnungen. Die US-Bundesstaaten Florida, Georgia und South Carolina ordneten Zwangsevakuierungen küstennaher Gebiete an. Mehr als eine Million Menschen wurden angewiesen, sich vor dem Auftreffen des Orkans auf die Küste in Sicherheit zu bringen.



Wissenschaftler warnen, dass der Klimawandel den Wirbelstürmen mehr Gewalt verleiht als früher. Durch die Erderwärmung heizt sich die Meeresoberfläche stärker auf, so dass die Stürme über dem Wasser mehr Kraft sammeln, was sich in heftigeren Regenfällen und höheren Windgeschwindigkeiten beim Auftreffen auf Land niederschlagen kann.