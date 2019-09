Nach der Hurrikan-Katastrophe auf den Bahamas versuchen Tausende Menschen, den Inselstaat zu verlassen. Allein in Freeport kamen Augenzeugen zufolge Tausende zum Hafen, um einen Platz an Bord eines Kreuzfahrtschiffs zu ergattern. Die Betreibergesellschaft bot denen, die über die nötigen Einreisedokumente verfügten, eine kostenfreie Passage nach Florida an. Gleichzeitig wurden aus den am schlimmsten betroffenen Katastrophenregionen Hunderte an Bord von Flugzeugen oder Booten in die Hauptstadt Nassau gebracht.

Der Hurrikan Dorian hat auf den Bahamas schwere Zerstörungen angerichtet. Tausende wurden obdachlos. Die offizielle Totenzahl wird von den Behörden Medienberichten zufolge mittlerweile mit 43 angegeben. Doch es wird befürchtet, dass diese noch erheblich steigt. Hunderte, wenn nicht Tausende gelten immer noch als vermisst.

Nach Angaben der Vereinten Nationen brauchen mindestens 70.000 Menschen auf der zwischen Kuba und Florida gelegenen Inselgruppe dringend Hilfe. Die internationale Hilfe ist bereits angelaufen, unter anderem stellte die EU 500.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung. Auch die Bundeswehr beteiligt sich mit 70 Soldaten an den Hilfsaktionen.



Der Sturm sorgte auch an der Südostküste der USA für heftige Regenfälle und Überschwemmungen. Er hat inzwischen nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums der USA Kurs auf Kanada genommen.