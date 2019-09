Der Wirbelsturm Dorian ist am Montag auf die Bahamas getroffen und hat dort starke Schäden angerichtet. Mittlerweile hat er aber etwas an Kraft verloren. Das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA teilte mit, dass der Hurrikan von Stufe fünf auf vier herabgestuft wurde. Der Sturm bringe aber noch immer extreme Geschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometer pro Stunde auf, hieß es. Es drohten daher weiter "katastrophale Schäden". Das Zentrum des Hurrikans befand sich weiter über den nördlichen Bahamas und bewegte sich kaum merklich nach Westen in Richtung der Küste des US-Bundesstaats Florida.

Am Montagmorgen (Ortszeit) hatten im Zentrum des Hurrikans über der Insel Grand Bahama noch Winde mit bis zu 270 Stundenkilometern getobt. US-Medien berichten von zerstörten Häusern, umgestürzten Autos, gekappten Stromleitungen überfluteten Ortschaften sowie Vermissten und Toten. Das Rote Kreuz teilte mit, dass auf den Bahamas mehr als 13.000 Häuser beschädigt worden seien.

Es wurde erwartet, dass Dorian die Küste Floridas am Montagabend erreichen und dann nördlich abdrehen wird. Die Behörden in Florida und den nördlicheren Bundesstaaten Georgia und South Carolina ordneten eine weitgehende Evakuierung der Küstenorte an. Über eine Million Menschen sind davon betroffen.



Der Tourismuskonzern TUI rief Urlauberinnen und Urlaubern auf, geplante Reisen in die Region zu überdenken. Gäste könnten ihre Reise gebührenfrei umbuchen oder stornieren. Das gelte für Teile von Florida, Georgia und South sowie North Carolina. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von zwischenzeitlich gut 320 Kilometern pro Stunde ist Dorian der zweitstärkste je gemessene Atlantiksturm.