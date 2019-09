Japans rechtskonservative Regierung will international zur traditionellen Schreibweise von Namen zurückkehren. Künftig soll in offiziellen, in Fremdsprachen verfassten Dokumenten die bisherige Reihenfolge von Vor- und Nachnamen geändert werden. Das beschloss das Kabinett von Ministerpräsident Shinzo Abe.

Der Regierungschef hieße dann im Deutschen oder Englischen künftig nicht mehr Shinzo Abe, sondern Abe Shinzo. Damit gibt Japan das vor über einem Jahrhundert vom Westen übernommene Muster auf und kehrt zu seiner herkömmlichen Schreibweise zurück, erst den Familiennamen und dann den Vornamen zu nennen. Details müssten allerdings noch ausgearbeitet werden, hieß es.



"In einer globalisierten Welt ist es zunehmend wichtig geworden, sich der Vielfalt von Sprachen, die Menschen besitzen, bewusst zu werden", sagte der japanische Erziehungsminister Masahiko Shibayama zur Begründung. Es sei besser, der japanischen Tradition bei der alphabetischen Schreibung von japanischen Namen zu folgen.

Allerdings ist fraglich, ob Japans Privatsektor die Umstellung mitträgt. Kritiker bezweifeln die Sinnhaftigkeit des Vorhabens. Und selbst in der Regierung ist man noch zögerlich – bisher hat nur das Erziehungsministerium die Namen auf seiner Webseite umgestellt.



Übernahme der westlichen Schreibweise im 19. Jahrhundert

Japan hatte nach der Öffnung des Landes in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begonnen, im Zuge der Modernisierung und Internationalisierung die westliche Schreibweise von Namen nachzuahmen. Damit hebt sich Japan – das einzige Land Asiens, das zur Gruppe der G7-Staaten gehört – bislang von anderen asiatischen Ländern wie China oder Südkorea ab. Diese Länder folgen auch in ausländischen Sprachen ihrer Tradition und setzen den Familiennamen an den Anfang. So heißt der chinesische Präsident in deutscher Sprache Xi Jinping und Südkoreas Präsident Moon Jae-in.



Kritiker werfen Abe seit Längerem vor, eine nationalistische Politik zu verfolgen. So hat er in seiner Regierungszeit die Verteidigungsstärke Japans nach und nach ausgebaut. Außerdem strebt er eine Änderung der pazifistischen Nachkriegsverfassung an. Nach Artikel 9 der Verfassung besitzt das Land keine offiziell eigene Armee, sondern nur "Selbstverteidigungskräfte" mit geringer personeller und materieller Ausstattung. Die Verfassungsreform soll die Existenz einer japanischen Armee offiziell machen.