Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier hat nach einem rassistischen Tweet 7.500 Euro Schmerzensgeld an den Künstler Noah Becker gezahlt. Wie der Spiegel berichtet, ist mit diesem Vergleich der Streit zwischen Maier und dem Sohn von Tennislegende Boris Becker beendet. Wie Noah Beckers Anwalt dem Spiegel sagte, habe Maier das Geld "pünktlich überwiesen" und auch die Anwaltskosten Beckers übernommen. Ihm zufolge sei die Zahlung die "klügere Variante" gewesen angesichts des Kostenrisikos bei einem weiteren Rechtsstreit.

Der Konflikt zwischen Becker und dem AfD-Politiker geht auf einen Tweet vom 2. Januar 2018. In diesem hatte Maier Becker als "kleinen Halbneger" verunglimpft. Als Reaktion auf den Tweet gab es in der AfD Rücktrittsforderungen an Maier, der als Vertreter des rechtsnationalen Parteiflügels um den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke gilt. Der AfD-Abgeordnete hatte stets angegeben, ein Mitarbeiter sei für den Tweet verantwortlich.

Becker erstattete Anzeige gegen Maier. Das Landgericht Berlin verurteilte den AfD-Politiker im Januar 2019 zu 15.000 Euro Schmerzensgeld. Doch Maier legte Berufung ein. Jetzt ließ er sich auf den Vergleich mit Becker ein.