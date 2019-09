Der Leiter des US-Forschungsinstituts MIT Media Lab, Jōichi Itō, hat nach Kritik an Verbindungen zu dem US-Multimillionär Jeffrey Epstein seinen Posten aufgegeben. "Nachdem ich über die Angelegenheit in den vergangenen Tagen viel nachgedacht habe, glaube ich, dass es das Beste ist, wenn ich zurücktrete", schrieb Itō laut einem Bericht der New York Times an die Leitung des Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Itō war in die Kritik geraten, weil er finanzielle Unterstützung von Epstein angenommen hatte. Der 66-jährige Epstein war im August in einem New Yorker Gefängnis von Mitarbeitern leblos aufgefunden worden. Er war dort wegen diverser Sexualverbrechen angeklagt. So soll er jahrelang minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben.

Bereits vor mehr als zehn Jahren war Epstein wegen ähnlicher Anschuldigungen von einem Bezirksgericht im Bundesstaat Florida verurteilt worden. In den Ermittlungen damals ging es um mindestens 40 Mädchen im jugendlichen Alter. Durch die Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft entging der Milliardär einer etwaigen Haftstrafe.

Mitte August hatte Itō um Entschuldigung dafür gebeten, seit einem Treffen mit Epstein im Jahr 2013 mehrfach Geld für das Forschungsinstitut und für seine Investmentfonds angenommen zu haben. Der Druck auf Itō stieg am Wochenende, nachdem das Magazin New Yorker berichtet hatte, dass Itō versucht haben soll, Epsteins Zahlungen zu verschleiern.

Der 1966 in Kyoto geborene Itō war als Internetaktivist bekannt geworden. Er investierte zudem früh in Internetfirmen wie Twitter, Kickstarter und Flickr. Itō leitete das MIT Media Lab seit 2011.