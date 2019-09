Nach dem Brand und anschließenden Untergang eines Schiffes vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien werden 34 Menschen vermisst. Das rund 22 Meter lange Touristenboot Conception war laut der US-Küstenwache am frühen Montagmorgen in der Nähe der Insel Santa Cruz in Brand geraten und während der Löscharbeiten gesunken. Bisher konnte die Küstenwache fünf Besatzungsmitglieder retten. Diese befanden sich laut dem Sender CNN bei der Rettungsaktion an Deck des Schiffes.

Nach Angaben der Küstenwache schliefen die Passagiere unter Deck, als das Feuer in der Nacht zu Montag ausbrach. Demnach wurden sie von dem Brand überrascht und eingeschlossen. Ihr Verbleib ist bisher unklar. Einem Sprecher zufolge geht die Feuerwehr von Toten aus. Die Küstenwache würde in dem Gewässer weiter nach Überlebenden suchen. Hierfür waren zahlreiche Rettungs- und Löschboote zur Unglücksstelle gefahren.

Die Feuerwehr von Ventura County twitterte, sie habe gegen 3.30 Uhr in der Montagnacht (Ortszeit) einen Einsatz gegen das Feuer gestartet. Ein von der Feuerwehr veröffentlichtes Foto zeigte ein Schiff, das von Flammen erfasst war. Die Conception war am Samstag zu einem dreitägigen Tauchausflug zu den kalifornischen Channel Islands ausgelaufen und sollte am Montag an die Küste von Kalifornien zurückkehren.