Die Zahl der Menschen in Deutschland, die einen Kleinen Waffenschein besitzen, ist laut einer aktuellen Umfrage deutlich gestiegen. 640.000 Bürger sind derzeit berechtigt, eine Schreckschusswaffe zu tragen – 2014 waren es nur 260.000, wie eine Umfrage der Rheinischen Post bei den Innenministerien aller 16 Bundesländer ergab.

In den vergangenen zwölf Monaten war das den Angaben zufolge ein Anstieg um rund neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Am höchsten ist die Quote der Waffenscheinbesitzer in Schleswig-Holstein und im Saarland. Wer einen Kleinen Waffenschein besitzt, darf Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen verdeckt führen, aber nur im Notfall verwenden. Voraussetzung für die Erteilung ist, dass der Bewerber volljährig ist sowie persönlich geeignet und zuverlässig erscheint. Im nationalen Waffenregister waren Ende des vergangenen Jahres 610.937 Scheine registriert.



Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach in der Rheinischen Post von einem "latenten Unsicherheitsgefühl" in der Bevölkerung. Ihr Vorsitzender Oliver Malchow führt das auch auf die Ereignisse auf der Kölner Domplatte in der Silvesternacht 2015 zurück, in der mehr als 600 Frauen berichteten, Opfer eines sexuellen Übergriffs von jungen Männern mit Migrationshintergrund geworden zu sein. Seitdem "fühlen sich offenbar immer mehr Menschen verunsichert".



Insgesamt gibt es in Deutschland derzeit rund 5,4 Millionen Waffen verschiedener Kategorien in Privatbesitz. Das sind rund 66 Waffen je 1.000 Einwohner.