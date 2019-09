Innenminister Horst Seehofer (CSU) will am Montag auf Malta mit Vertretern aus Frankreich, Italien und Malta, dem EU-Ratsvorsitzenden Finnland und der EU-Kommission zusammenkommen, um über einen kurzfristigen Verteilmechanismus für aus Seenot gerettete Flüchtlinge zu beraten. Damit soll verhindert werden, dass jedes Mal, wenn ein Schiff Flüchtlinge an Bord nimmt, langwierige Verhandlungen darüber beginnen, welcher Staat sie aufnimmt. Die Ergebnisse der Gespräche auf Malta sollen laut Seehofer am 8. Oktober beim Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg vorgestellt werden.

Seehofer hatte angeboten, Deutschland könne jeweils ein Viertel der Geretteten aufnehmen. Diese neuen Vereinbarungen dürften allerdings nicht dazu führen, dass das Geschäft der Schlepper befördert werde. "Wir können jetzt nicht einen Pendeldienst zwischen der libyschen Küste und Italien einrichten", sagte der Innenminister.

Unterstützung erhielt Seehofer von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Er begrüße "jeden Schritt, der das Schicksal der Schiffbrüchigen auf der Mittelmeerroute erträglicher macht und zu etwas mehr Menschlichkeit führt", sagte Ramelow der Welt am Sonntag. Als "schwer erträglich" bezeichnete er hingegen "Einlassungen von Politkern aus der CDU, die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken sei abzulehnen, weil es sich um ein "Anreizsystem", handele. Wer so spreche, verrate "genau die christlichen Werte die er im Parteinamen vollmundig für sich reklamiert", sagte der thüringische Regierungschef.

Ramelow spielte damit auf die Aussagen von Thüringens CDU-Chef Mike Mohring an. Dieser kritisierte Seehofer und warnte davor, "Anreize" zu setzen, mit denen "die Schleppferfunktion zur Dauereinrichtung" werde. "Deutschland kann nicht dauerhaft ein Viertel aller Flüchtlinge aufnehmen, die nach Europa wollen", sagte er der Welt.

Menschenrechtsorganisation hoffen auf europäische Lösung

Im Hinblick auf das Minister-Treffen in Malta forderten Menschenrechtsorganisationen eine europäische Lösung. "Wir erwarten von dem Treffen in Malta eine Einigung auf einen Ad-hoc-Mechanismus von aus Seenot geretteten Menschen, der eine rasche und unkomplizierte Aufnahme sicherstellt", sagte Markus Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland. Alle Geretteten sollten gleichermaßen Zugang zu einem fairen und sicheren Asylverfahren erhalten. Die Rettungsschiffe müssten jeweils den nächstgelegenen sicheren Hafen ansteuern dürfen, so wie im Seerecht vorgesehen. Außerdem müssten die EU-Staaten ihre Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache einstellen, sagte Beeko. Es sei inakzeptabel, dass verzweifelte Menschen, die mit Booten versuchten, nach Europa zu gelangen, nach Libyen zurückgebracht würden. Dort erwarteten sie Misshandlungen und Folter.

Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl, forderte einen Evakuierungsplan für in Libyen festsitzende Schutzsuchende. Notfalls brauche es hierfür eine Stichtagsregelung, damit zuerst den dort lebenden Flüchtlingen geholfen werden könne. Burkhardt kritisierte Bestrebungen in der Politik, Alternativen zum bisherigen Dublin-System zu entwickeln. Es sei besser, das Dublin-Verfahren weiter anzuwenden und gleichzeitig die freiwillige Aufnahme und die Familienzusammenführung zu verstärken, sagte der Pro Asyl-Geschäftsführer. Burkhardt forderte, die "reichen EU-Staaten des Nordens müssen deutliche Signale senden, dass sie bereit sind, mehr zu tun", um Staaten wie Italien oder Griechenland zu helfen, wo viele Flüchtlinge ankommen.

Derzeit ist nach den Dublin-Regeln jenes Land für die Bearbeitung von Asylanträgen zuständig, in dem Geflüchtete zuerst europäischen Boden betreten haben. Auf die Frage, ob die aktuellen Pläne den Anfang vom Ende dieses Prinzips bedeuteten, hatte Innenminister Seehofer erklärt: "Was hilft uns ein System, das nicht funktioniert?" Die Regelungen würden "in sehr hohem Maße" nicht umgesetzt. Im Innenministerium seien bereits Ideen erarbeitet worden, die er für besser halte. Dafür braucht es aber die Unterstützung der anderen EU-Staaten.