Die Bundesanwaltschaft ermittelt auch gegen Elmar J. und Markus H.

Elmar J. stehe "im Verdacht, dem dringend tatverdächtigen Stephan E. im Jahr 2016 die spätere Tatwaffe, eine Faustfeuerwaffe im Kaliber .38, verkauft zu haben", heißt es von der Behörde. Demnach war es H., der den Kontakt zwischen dem Waffenhändler und E. herstellte.

Der Bundesgerichtshof (BGH) geht davon aus, dass Markus H. Stephan E. in seinem Tatentschluss bestärkte. H., der in Untersuchungshaft sitzt, hatte sich dagegen gewehrt. Aus dem Beschluss, mit dem der BGH die Beschwerde abwies, geht hervor, dass H. stärker in den Fall Walter Lübcke eingebunden sein könnte, als bisher bekannt.

Dem veröffentlichten Beschluss zufolge gehen die Richter am BGH davon aus, H. habe es spätestens ab Juli 2016 für möglich gehalten, dass E. einen "politischen Entscheidungsträger aus fremdenfeindlichen Motiven" töten werde. H. habe gebilligt, E. durch mehrfaches gemeinsames Schießtraining und Teilnahmen an Demonstrationen in seinem Tatentschluss bestärkt zu haben. Dadurch habe er "psychische Beihilfe" geleistet. Zudem teile H. die "Motive und Ziele" von Stephan E.