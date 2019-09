Das Rettungschiff Ocean Viking hat 109 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Das teilten die Hilfsorganisationen SOS Méditerraneé und Ärzte ohne Grenzen mit. Dabei seien in einer ersten Aktion 48 Frauen, Männer, Kinder und Babys aus einem Holzboot, das rund 100 Kilometer nördlich der libyschen Küste trieb, geborgen worden. Später hat die Ocean Viking weitere 61 Geflüchtete aus einem Schlauchboot an Bord aufgenommen.



Welchen Hafen das Schiff mit den Geretteten ansteuern kann, blieb zunächst offen. Erst am vergangenen Samstag hatte das Schiff mit Erlaubnis der italienischen Behörden 82 Migrantinnen und Migranten nach Lampedusa gebracht. SOS Méditerraneé und Ärzte ohne Grenzen kündigten daraufhin an, direkt wieder zu einem Rettungseinsatz mit der "Ocean Viking" auszulaufen.

Die neue Mitte-links-Regierung in Italien hat mit der Einlauferlaubnis für die Ocean Viking Änderungen in der italienischen Flüchtlingspolitik angedeutet. Unter dem ehemaligen Außenminister Matteo Salvini der rechten Lega hatte sich die Haltung in der Flüchtlings- und Migrationspolitik verhärtet. So hatte Salvini Rettungsschiffen wiederholt verboten, Migrantinnen und Migranten in Lampedusa an Land zu bringen.

Zudem hat die italienische Küstenwache nach eigenen Angaben in der Nacht zum Dienstag 90 Geflüchtete gerettet. Sie seien in Abstimmung mit Malta im maltesischen Rettungsgebiet an Bord genommen worden. Italien hatte anschließend Maltas Marine gebeten, die Geretteten zu übernehmen, aber keine Antwort erhalten.