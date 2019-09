Die libysche Küstenwache hat rund 70 Menschen aufgenommen, die im Mittelmeer in Seenot geraten waren. Die aus dem Sudan, Ägypten, Syrien, Pakistan und den Palästinensergebieten stammenden Migranten seien im Küstenort Al-Khums östlich von Tripolis an Land gebracht worden, teilte die libysche Marine mit. Dort hätten sie ärztliche und humanitäre Hilfe erhalten. Zuvor hatte die Internationale Organisation für Migration (IOM) gemeldet, dass das Boot gekentert sei und die Migranten im Meer mindestens zwei Tage lang auf Hilfe gewartet hätten.

Die Europäische Union hatte ihren Einsatz zur Unterstützung und Ausbildung der libyschen Küstenwache erst am Donnerstag um weitere sechs Monate verlängert. Dies ist umstritten, weil die Küstenwache dafür mitverantwortlich sein soll, dass an der Flucht über das Mittelmeer gehinderte Migranten in Internierungslager kommen. In diesen herrschen nach Angaben von UN-Organisationen unmenschliche Zustände. Das EU-Mandat wäre ohne Verlängerung in diesen Tagen ausgelaufen und läuft nun bis Ende März 2020. Libyen ist eines der wichtigsten Transitländer für Migranten, die Europa von Afrika aus auf dem Seeweg erreichen wollen.

Am Wochenende trafen unterdessen mehr als 200 Migranten an den Küsten der italienischen Inseln ein. Auf Lampedusa wurden nach Angaben der Agentur Ansa 151 Migranten registriert, die in der Nacht zum Sonntag auf sieben kleineren Booten ankamen, während auf Pantelleria 33 tunesische Flüchtlinge an Land gingen. Sardinien meldete die Ankunft von 40 Algeriern.