Seitdem ein Fahrer eines sogenannten Stadtgeländewagens in Berlin vier Menschen zu Tode bretterte, lese ich viele Geschichten über Unfälle. Das ist höchste Zeit. Wir sollten uns mehr davon erzählen, um etwas zu ändern. Hier ist meine Geschichte.

Ich saß vor wenigen Wochen in einem Taxi in Berlin-Mitte. Der Fahrer wollte links abbiegen und setzte den Blinker. Nachdem ein Auto auf der Gegenspur an uns vorbeigefahren war, fuhr er an. Er hatte eines dieser Toyota-Taxis, die mit Elektroantrieb auf den ersten Metern. Aber der Fahrer sah offenbar nicht, was ich sah. Hinter dem Auto auf der Gegenspur fuhr ein etwa 18-jähriges Mädchen auf dem Rad. Ich merkte, dass der Fahrer beschleunigte, direkt auf sie zu. Ich fing an zu schreien, laut und lauter, bis er erschrocken auf die Bremse stieg. Er drehte sich böse zu mir um, und ich zeigte nur atemlos auf das Mädchen: Sie radelte ungerührt weiter geradeaus und hatte den Toyota weder gehört noch gesehen. Dann erst begriff der Taxifahrer, was er um ein Haar verbrochen hätte. Geschockt fuhr er rechts ran und blieb stehen. Danke, sagte er.

Warum sah er das Mädchen nicht? Weil die Windschutzscheibe seines Wagens von zwei dicken Dachstützen eingerahmt ist, die Automobilisten nennen das A-Säulen. Dazu klebten noch zwei Mobiltelefone in Spezialvorrichtungen an der Scheibe. Der Mann hatte keinen SUV, sondern einfach nur extrem beschränkte Sicht. Das liegt am gängigen Auto-Design.

Während Autos früher schön große Scheiben hatten, trägt so ein moderner Toyota sein Blechkleid extrem weit hochgezogen und hat darüber eine zum Schlitz verengte Scheibenpartie. So verbarrikadiert sehen heute die meisten Autos aus. Sie entsprechen dem Bedürfnis nach extremer Sicherheit im Straßenverkehr. Der Typ rollende Festung war früher nur dem Leopard-2-Fahrer in der Bundeswehr vorbehalten. Deshalb machen Autos, wenn sie mehr Geld kosten, Anleihen beim Leo. Sie haben Assistenzsysteme und Kameras, die die designbedingte Blindheit ausgleichen. Bei einem auf billig getrimmten Taxi darf man das jedoch nicht unbedingt erwarten.

Was lernen wir aus dem Fast-Unfall? Ein SUV mag aus vielen Gründen problematisch sein, aber das wirkliche Problem liegt woanders. Wir sehen deutlich schlechter in unseren Autos als früher. Wir sind abgelenkt durch Telefonbimmelei und Textnachrichten und Bildschirme am Armaturenbrett und tobende Kinder auf dem Rücksitz und durch das, was uns vielleicht gerade durch den Kopf geht. Dabei fahren viele viel zu schnell, auch mein Taxifahrer. So passieren furchtbare Unfälle.

Dagegen hilft nur eine Maßnahme richtig: ein Raserdeckel. In deutschen Innenstädten ist gemeinhin 50 Kilometer pro Stunde erlaubt, auf größeren Straßen manchmal sogar 60 oder mehr. Das ist viel zu viel und heute nicht mehr zeitgemäß. Die Autos haben Konkurrenz bekommen. Auf der Straße sind erstens viele Fußgänger, und zweitens Radfahrer, Mopeds, E-Roller, Segway-Personentransporter und neuerdings auch die Elektro-Tretroller. Der Verkehrsmittel werden mehr werden. Und damit alle nebeneinander klar kommen, müssen die Geschwindigkeiten angenähert werden. Das geht nur, wenn Autos in der Innenstadt höchstens 30 Kilometer fahren dürfen.



Wo die Innenstadt beginnt, muss jede Gemeinde selbst festlegen. In Berlin zum Beispiel bietet es sich an, den uneingeschränkten 30-Raserdeckel innerhalb des S-Bahn-Rings einzuführen. Berlin ist aber zugleich ein warnendes Beispiel dafür, dass Behörden Regeln aufstellen, dann aber nicht durchsetzen. Deshalb gehören zu reduzierten Geschwindigkeiten drastisch erhöhte Strafen und elektronische Tempo-Überwachung. Unsere europäischen Nachbarn machen uns das vor, Spanien, die Schweiz, auch Italien.

Politiker im Berliner Links-Senat aber nehmen den furchtbaren Unfall jetzt zum Anlass, ihren Klassenkampf für mehr Gerechtigkeit auf SUVs auszudehnen. Sie fordern Fahrverbote für SUVs, in denen sie "die Reichen" vermuten. Aber was genau ist eigentlich ein SUV? Und ist ein rasender Transporter eines Lieferservices ungefährlicher? Soll man den auch verbieten, obwohl der Fahrer nur den Mindestlohn bekommt und oft nicht mal das? Viel Spaß beim Definieren.

Deshalb in der Stadt: Höchstens dreißig für alle! Gerechter geht's nicht.