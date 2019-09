Der Wirbelsturm Dorian ist zu einem Hurrikan der gefährlichsten Kategorie hochgestuft worden. Derzeit bewegt er sich mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern pro Stunde auf die Bahamas im Westatlantik zu, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA in Miami mitteilte. Der Sturm könne sich in den kommenden Tagen auf dem Weg zur US-Ostküste wieder abschwächen, werde aber ein sehr gefährlicher Hurrikan bleiben. Die fünfte und höchste Kategorie bezeichnet "katastrophale" Hurrikans, die an Land typischerweise einen Großteil der Dächer abdecken oder Häuser zum Einsturz bringen, Bäume und Strommasten abknicken sowie Strom-, Wasser- und Kommunikationsnetze nachhaltig beschädigen.

Die Behörden der Bahamas riefen die knapp 400.000 Bewohner der Inselgruppe östlich von Florida dazu auf, sich in Notunterkünfte und höher liegende Orte zu begeben. Meteorologen befürchten durch den Sturm massive Regenfälle, Sturmfluten von bis zu sechs Metern Höhe und "zerstörerische Winde". Das Zentrum des Sturms bewegt sich aktuell nur langsam nach Westen. Dorian könnte daher am Montag für längere Zeit über der Inselgruppe hängen bleiben und schwere Schäden anrichten.



Notstand in drei US-Bundesstaaten verhängt

Das US-Hurrikan-Zentrum verhängte eine Tropensturmwarnung für Teile der Ostküste Floridas. Nach Einschätzung von Meteorologen wird der Sturm am Montagabend oder Dienstag voraussichtlich vor der Küste nach Norden in Richtung der Bundesstaaten Georgia und South Carolina abdrehen. Der jüngsten Prognose zufolge soll Dorian Florida allerdings so nahe kommen, dass beinahe entlang der gesamten Küste mit gefährlichen Winden in Tropensturmstärke zu rechnen ist. Auch dort sowie in Georgia und South Carolina sei daher mit starkem Regen, Überflutungen und zerstörerischen Winden zu rechnen, so das Hurrikan-Zentrum.

Die Bundesstaaten South Carolina, Florida und Georgia verhängten übers Wochenende den Notstand, um die behördlichen Vorbereitungen für den Hurrikan zu beschleunigen. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag erklärt, über mögliche Evakuierungen könne erst am Sonntag entschieden werden. Der Präsident, der am Samstag zum Golfspielen geflogen war, wollte sich noch am Sonntag mit der Katastrophenschutzbehörde Fema zu den Sturmvorbereitungen beraten. Zuvor hatte Trump eine Reise zum Weltkriegsgedenken in Polen wegen Dorian abgesagt.



Lokale Politiker riefen Anwohner der betroffenen Bundesstaaten dazu auf, sich mit ausreichend Trinkwasser, Medikamenten und Nahrungsmitteln einzudecken. Jede Familie solle ausreichend Benzin zur Verfügung haben, um das Gebiet im Zweifel rasch verlassen zu können. In Supermärkten bildeten sich lange Schlangen. Viele Bürger füllten auch Sandsäcke auf, um sich gegen Überschwemmungen zu wappnen. Die Sturmwarnung trifft die USA an einem verlängerten Wochenende – am Montag ist dort ein Feiertag. Einige Fluggesellschaften ließen Passagiere Flüge kostenlos umbuchen, wie US-Medien berichteten.