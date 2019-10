Der Mann, der in Halle eine Synagoge und einen Imbiss angegriffen und im Verlauf seines Anschlags zwei Menschen erschossen hat, hat seine Tat mit einer Helmkamera gefilmt. Die drei Videos sind insgesamt gut 20 Minuten lang. Sie liegen ZEIT ONLINE vor.

Die Videoaufzeichnung beginnt im Fahrzeug des Täters, in dem sein Waffenarsenal sowie ein Laptop zu erkennen sind. In einer Art Selbstvorstellung in englischer Sprache sagt er: "Hey, mein Name ist Anon und ich glaube nicht, dass Holocaust stattgefunden hat." Er bezeichnet den Feminismus als Grund für niedrige Geburtenraten im Westen, die zu Massenimmigration führten. Und er sagt, dass "der Jude" der Grund für alle diese Probleme sei.

Die Aufnahme dokumentiert sodann seine erfolglosen Versuche, mit einer Schusswaffe und selbstgebastelten Sprengsätzen von verschiedenen Orten aus in die Synagoge einzudringen. Seinen Misserfolg kommentiert er mit den Worten: "Scheiß darauf. Komm ich nicht rein."

Die Videos zeigen zudem, wie er eine automatische Waffe auf eine zufällig vorbeilaufende Passantin richtet und diese mit mehreren Feuerstößen erschießt.

Schließlich steigt er in sein Auto und fährt offenkundig frustriert weiter: "Bin ein Versager, Mann!" Als er einen Dönerimbiss erkennt, parkt er den Wagen, betritt den Imbiss und schießt auf die sich darin aufhaltenden Personen. Ein Mann wird offenbar tödlich getroffen.

Die Aufzeichnungen zeigen, dass der Anschlag womöglich nur wegen des technischen Versagens der Waffen des Attentäters keine weiteren Opfer zur Folge hatte. Immer wieder ist zu erkennen, dass seine Schusswaffe blockiert.

Die Videos wurden als erstes von Forschern des renommierten "International Centre for the Study of Radicalization" (ICSR) des Londoner King's College entdeckt. ICSR-Gründer Professor Peter Neumann sagte ZEIT ONLINE, das Vorgehen des Attentäters in Halle ähnle dem des Attentäters, der im neuseeländischen Christchurch im März dieses Jahres 51 Menschen ermordet hatte, die meisten davon in einer Moschee: "Obwohl ein anderes Ziel — Juden, nicht Muslime — deuten die Aussagen des Täters auf jemanden hin, der intensiv in rechtsextremen Message-Foren im Internet unterwegs war und sich dort, genauso wie der Christchurch-Attentäter, eine Ideologie zusammengebastelt hat."

Der Attentäter wurde nach seiner Tat in einem Ort nahe Halle festgenommen. Nach Informationen von ZEIT ONLINE gehen die Ermittler nach derzeitigem Stand davon aus, dass er ein Einzeltäter war.

Anschlag in Halle - Polizei geht von Einzeltäter aus In Halle hat ein Gewalttäter nahe einer Synagoge und in einem Dönerimbiss zwei Menschen getötet. Die Polizei hat einen Verdächtigen verhaftet. © Foto: Jens Meyer/dpa/Picture Alliance