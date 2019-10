Politikerinnen und Politiker trauern nach dem Anschlag in Halle. © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE

Keine 24 Stunden ist her, dass ein 27-Jähriger das Trauma nach Halle brachte, da hat sich fast schon so etwas wie eine Anschlagsroutine eingestellt. Der Bundesinnenminister ist angereist, um seine Anteilnahme auszudrücken. Ebenso wie Ministerpräsident Reiner Haseloff, Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, und sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Alle, alle sind sie da, um Halle in diesen schweren Stunden nicht allein zu lassen.



"Das ist Pflichtprogramm", sagt Florian Lichtner, als die Limousine des Bundespräsidenten vor dem Tatort des Anschlags in Halle an jenem Dönerimbiss hält, wo ein Mensch wegen eines sinnlosen Anschlags sein Leben ließ. Doch eigentlich findet er es gut, sagt er, dass sich Politiker an seinem Wohnort blicken lassen. In der kleinen Straße, die zum Schauplatz zweier furchtbarer Morde wurde, nachdem der ursprüngliche Plan des Attentäters nicht aufgegangen war – eine Synagoge zu stürmen und dort einen Anschlag auf Gläubige zu verüben. Aber was bringt all die Anteilnahme, wenn vorher alle Warnzeichen übersehen wurden, all jene Taten unterblieben, die das Drama hätten abwenden können? "Es gab genug Anzeichen, dass so etwas passieren wird", sagt Lichtner.

Der 29-Jährige ist Hotelfachmann von Beruf und lebt im Paulusviertel von Halle. Ruhig geht es hier zu, bürgerlich. Viele junge Familien leben in den Gründerzeitbauten. Und natürlich wird hier protestiert gegen das Hausprojekt der rechtsextremen Identitären Bewegung gleich um die Ecke. Wer hier lebt, wählt in der Regel grün oder links.

Am Abendbrottisch, in der Kneipe, auf der Straße hatte man über das Attentat in Christchurch diskutiert, über den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und die meisten wohl waren sich bewusst: Rechtsextreme Strukturen, selbst Terrorrisiko gibt es allerorten. Aber jetzt hier? In der eigenen Straße? Vor der eigenen Haustür?

Eine fast unheimliche Rastlosigkeit

Am Tag nachdem ein vor allem antisemitisch motivierter Attentäter eine Passantin und einen Gast des nahen "Kiez-Döners" erschoss, herrscht in der Ludwig-Wucherer-Straße eine fast unheimliche Rastlosigkeit. Fast scheint es, als sei das ganze Viertel, in dem ein paar Stunden zuvor noch vollkommene Stille herrschte – die Polizei hatte die Gegend stundenlang weitläufig abgesperrt – auf den Beinen. Viele haben Blumen für die Opfer abgelegt, man trifft sich, man spricht miteinander. Während die Menschen deutschlandweit mögliche Ursachen diskutieren, sich ein paar Meter weiter die Politikprominenz die Ehre gibt, versucht ein traumatisiertes Viertel eine Haltung zu dem Unfassbaren zu finden.

Blumen, die zum Gedenken an die Opfer niedergelegt wurden © Meiko Herrmann für ZEIT ONLINE

Der Schock ist den meisten von ihnen anzusehen, doch auch hier am Tatort sind die Opfer selbst weniger das Gesprächsthema als die Versuche, das Geschehene zu verstehen. Eine 80-Jährige fühlt sich an ihre Kindheit erinnert, ihre Mutter habe bei einem Juden gearbeitet, der irgendwann einfach verschwand: "Es fängt genauso wieder an, wie es unsere Eltern erlebt haben", sagt sie. Ein anderer Anwohner meint mit Blick auf Attentäter wie Stephan B.: "Das sind durchgeknallte Leute, die auf den richtigen politischen Nährboden treffen."



Eine Studentin kritisiert, dass rechte Netzwerke beim Wahlkampf kurz vor der Oberbürgermeisterwahl keine große Rolle gespielt hätten. "Wer noch von Alarmzeichen spricht, hat sich die letzten 20 Jahre die Augen und Ohren zugehalten."