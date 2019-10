Matthias Quent leitet das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Quent war Sachverständiger für Untersuchungsausschüsse mehrere Parlamente und für die Stadt München. 2012 erhielt er den Nachwuchspreis des Forschungsschwerpunkts Rechtsextremismus/Neonazismus der Fachhochschule Düsseldorf und 2016 den Preis für Zivilcourage der Stadt Jena. Im August erschien sein neues Buch "Deutschland rechts außen. Wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können". (Piper Verlag)

ZEIT ONLINE: Herr Quent, in jüngster Zeit gab es immer wieder Meldungen über judenfeindliche Beleidigungen oder Übergriffe. Auch wenn man die Statistiken anschaut, bekommt man den Eindruck, dass Gewalttaten gegen Juden in den letzten Jahren zugenommen haben.

Matthias Quent: Das lässt sich schwer sagen. Die Messung antisemitischer Gewalt ist kompliziert, auch weil in der Vergangenheit viel ignoriert wurde. Es gab immer wieder rechtsterroristische Anschläge, wie zum Beispiel den Mord an dem Rabbiner Shlomo Lewin und seiner Frau 1980 in Erlangen, im Jahr 2000 den Anschlag in Düsseldorf-Wehrhahn, wo vor allem jüdische Spätaussiedler betroffen waren, und auch bei den NSU-Morden hat Antisemitismus eine Rolle gespielt.

ZEIT ONLINE: Schauen wir also neuerdings einfach genauer hin?

Quent: Ja. Gerade bei der Auswertung empirischer Studien stellt man fest: Der klassische Antisemitismus ist sogar zurückgegangen. Was zugenommen hat, ist der strukturelle und der schuldabwehrende Antisemitismus.

ZEIT ONLINE: Der Angreifer von Halle war rechtsextrem und Antisemit. In welchem Verhältnis stehen diese beiden Komplexe?

Quent: Antisemitismus geht weit über den Rechtsextremismus hinaus, aber er ist immer auch ein Kernelement von rechtsextremer, antimoderner Weltanschauung. Dabei hat sich der Diskurs verändert. Heute wird nicht mehr von "den Juden" direkt gesprochen. Man weicht auf Chiffren aus. Wie beispielsweise in den USA, wo man eher zu dem Begriff "Ostküsten-Kapitalisten" greift, damit aber Juden meint. Oder man spricht von den "Multikulturalisten", die die Völker zerstören würden, wie es in dem Buch von AfD-Politiker Björn Höcke steht. Man spinnt hier die alte antisemitische Verschwörungslegende weiter, nach der Juden schuld seien an einem "Austausch von Bevölkerung".



Aufgrund des Holocausts nimmt man Umwegkommunikationen. Auch Äußerungen wie, dass der Nationalsozialismus nur ein "Vogelschiss" gewesen sei, wie der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland sagte, oder das "Denkmal der Schande", wieder Höcke, sind nur aktualisierte Formen des Antisemitismus. Diese Chiffren sind strukturell identisch mit alten antisemitischen Beleidigungen, aber sie haben sich verbal dem Zeitgeist angepasst.

ZEIT ONLINE: Das heißt, wer den Holocaust verharmlost, der ist sich durchaus bewusst, dass er antisemitisch argumentiert, er versucht aber, auch diese Äußerung wieder zu verharmlosen?

Quent: Genau. Man arbeitet mit kalkulierten Ambivalenzen. Das Judentum übernimmt hier eine Funktion. Statt zu sagen, es gibt komplexe Zusammenhänge in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, die Probleme schaffen, sagt man, hier gibt es eine böse Macht, die sorgt gesteuert für Schwierigkeiten, beispielsweise für Migration. Der Jude, die Jüdin als solche, als konkrete Figur, ist für diese Erzählung gar nicht mehr nötig. Bei diesem Phänomen spricht man vom Antisemitismus ohne Juden. Ähnliche Konstrukte fanden sich auch bei den Nationalsozialisten.

ZEIT ONLINE: Und doch gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser Form des abstrakten Antisemitismus und den konkreten Opfern?