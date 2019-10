Im Prozess um einen Angriff auf einen jüdischen Professor in Bonn ist der Angeklagte wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Das Gericht verhängte eine Gesamtstrafe von viereinhalb Jahren gegen den 21-Jährigen. Die Haftstrafte umfasst aber auch eine frühere Verurteilung wegen eines Raubüberfalls in Höhe von drei Jahren und neun Monaten, die der Angeklagte derzeit absitzt. Auch wurde der Angeklagte wegen Beleidigung in einem anderen Fall verurteilt.

Der Deutsche mit palästinensischen Migrationshintergrund hatte gestanden, dem Professor aus den USA im Juli 2018 im Bonner Hofgarten mehrfach die Kippa vom Kopf geschlagen zu haben. "Sie haben ein Symbol des jüdischen Glaubens vom Kopf geschlagen", sagte die Vorsitzende Richterin Susanne Grunert. Dies sei geeignet, den öffentlichen Frieden zu gefährden. Die Staatsanwaltschaft hatte viereinhalb Jahre Haft gefordert, die Verteidigung maximal vier.

Der Professor Jitzchak Jochanan Melamed war kurz nach dem Vorfall von Polizisten überwältigt worden, weil sie ihn irrtümlich für den Täter hielten. Eine anschließende Untersuchung der Staatsanwaltschaft kam zu dem Ergebnis, dass der Polizei kein Fehlverhalten nachzuweisen sei. Melamed protestierte dagegen in einer Erklärung, die in der Verhandlung am Montag von seinem Anwalt Carsten Ilius verlesen wurde. Ilius sagte zum Abschluss der Verhandlung: "Jüdische Existenz – und das ist irre – wird wieder prekär in Deutschland."

Am Sonntag hatte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) gefordert, antisemitische Taten konsequenter zu verfolgen. Der Anstieg antisemitischer Taten erfülle sie "mit großer Sorge", sagte die Justizministerin. Am vergangenen Mittwoch hat ein antisemitischer Anschlag in Halle, bei dem zwei Menschen starben, zu einer öffentliche Debatte über Antisemitismus in Deutschland geführt.